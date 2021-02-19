https://ria.ru/20210219/remont-1598132778.html

В Тюменской области отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту в 2021 году

В Тюменской области отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту в 2021 году

Почти 150 километров дорог и улиц планируется отремонтировать в этом году в Тюменской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги",... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:49

2021-02-19T10:49

2021-02-19T10:49

тюменская область

автомобильные дороги

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 19 фев - РИА Новости. Почти 150 километров дорог и улиц планируется отремонтировать в этом году в Тюменской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает главное управление строительства региона.В перечень вошли дороги регионального и местного значения в Тюмени, Тюменском районе и на территории ряда муниципальных районов.Самый масштабный ремонт пройдет на территории Тюменского муниципального района – в перечне объектов свыше 40 населенных пунктов. Будут отремонтированы 100 улиц в деревнях, поселках и селах общей протяженностью более 54 километров.В Тюмени ремонт пройдет на улицах Щербакова, Николая Чаплина, Амурской, Республики, подъезде к СТ "Яровское", на Московском, Тобольском и Старом Тобольском трактах.Ремонт будет продолжен на региональных дорогах Тюмень — Криводанова, Богандинский — Червишево — Чаплык, подъезде к селу Муллаши и обходе Тюмени.

https://ria.ru/20210218/formula-1598063522.html

тюменский район

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автомобильные дороги, тюменский район