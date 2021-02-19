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Онлайн-конференция к юбилею православной миссии св. Николая Японского
Онлайн-конференция к юбилею православной миссии св. Николая Японского
РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:28
2021-02-19T12:28
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5 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", в ходе которой состоится презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" – документального сериала о спортсменах-подростках и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".5 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", в ходе которой состоится презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" – документального сериала о спортсменах-подростках и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".Задать вопросУчастники:- генеральный директор телеканала "Спас" Борис КОРЧЕВНИКОВ;- председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский МИТРОФАН;-&nbsp;председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛЕГОЙДА;- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, чемпион мира по боксу Николай ВАЛУЕВ;- один из создателей Кубка святого равноапостольного Николая Японского, тренер, протоиерей Кирилл СОКОЛОВ;- участники проекта "Движение вверх" Александр ЗАВОДОВ и Семен КРАЛЬЧИКОВ.Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также&nbsp;и попытка осмыслить уникальный миссионерский подвиг Святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в Страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к юбилею православной миссии св. Николая Японского

12:28 19.02.2021
 
Читать ria.ru в
5 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", в ходе которой состоится презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" – документального сериала о спортсменах-подростках и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".5 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", в ходе которой состоится презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" – документального сериала о спортсменах-подростках и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор телеканала "Спас" Борис КОРЧЕВНИКОВ;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский МИТРОФАН;
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛЕГОЙДА;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, чемпион мира по боксу Николай ВАЛУЕВ;
- один из создателей Кубка святого равноапостольного Николая Японского, тренер, протоиерей Кирилл СОКОЛОВ;
- участники проекта "Движение вверх" Александр ЗАВОДОВ и Семен КРАЛЬЧИКОВ.

Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также и попытка осмыслить уникальный миссионерский подвиг Святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в Страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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