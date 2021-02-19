Онлайн-конференция к юбилею православной миссии св. Николая Японского
5 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", в ходе которой состоится презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" – документального сериала о спортсменах-подростках и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".5 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Церковь и единоборства: к 150-летию православной миссии святого Николая Японского", в ходе которой состоится презентация проекта телеканала "Спас" "Движение вверх" – документального сериала о спортсменах-подростках и о том, как путь к спортивной карьере помогает совершить духовный подвиг. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- генеральный директор телеканала "Спас" Борис КОРЧЕВНИКОВ;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский МИТРОФАН;
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛЕГОЙДА;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, чемпион мира по боксу Николай ВАЛУЕВ;
- один из создателей Кубка святого равноапостольного Николая Японского, тренер, протоиерей Кирилл СОКОЛОВ;
- участники проекта "Движение вверх" Александр ЗАВОДОВ и Семен КРАЛЬЧИКОВ.
Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также и попытка осмыслить уникальный миссионерский подвиг Святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в Страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор телеканала "Спас" Борис КОРЧЕВНИКОВ;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский МИТРОФАН;
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛЕГОЙДА;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, чемпион мира по боксу Николай ВАЛУЕВ;
- один из создателей Кубка святого равноапостольного Николая Японского, тренер, протоиерей Кирилл СОКОЛОВ;
- участники проекта "Движение вверх" Александр ЗАВОДОВ и Семен КРАЛЬЧИКОВ.
Проект "Движение вверх", премьера которого на телеканале "Спас" состоится 27 февраля, снимался в рамках празднования 150-летия православной миссии в Японии. Это также и попытка осмыслить уникальный миссионерский подвиг Святого равноапостольного Николая Японского, пришедшего 150 лет назад в Страну восходящего солнца с проповедью православия и ставшего на этом пути настоящим "православным самураем".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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