https://ria.ru/20210219/razgovor-1598153619.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:48

2021-02-19T12:48

2021-02-19T12:48

россия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Среди встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу - наша финансовая разведка, Юрий Чиханчин", - сказал Песков.Он отметил, что Чиханчин регулярно выступает с докладами перед президентом, в частности, по вопросам контролирования и мониторинга расходования бюджетных средств."Все это детально докладывается. Это будет публичная встреча", - добавил Песков.Также глава государства в пятницу проведет международный разговор. "Дадим сообщение. Где-то это будет после шести", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598045529.html

россия

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россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий песков, владимир путин, политика