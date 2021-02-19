https://ria.ru/20210219/razgovor-1598153619.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:48
2021-02-19T12:48
2021-02-19T12:48
россия
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Среди встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу - наша финансовая разведка, Юрий Чиханчин", - сказал Песков.Он отметил, что Чиханчин регулярно выступает с докладами перед президентом, в частности, по вопросам контролирования и мониторинга расходования бюджетных средств."Все это детально докладывается. Это будет публичная встреча", - добавил Песков.Также глава государства в пятницу проведет международный разговор. "Дадим сообщение. Где-то это будет после шести", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598045529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным
, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Среди встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу - наша финансовая разведка, Юрий Чиханчин", - сказал Песков.
Он отметил, что Чиханчин регулярно выступает с докладами перед президентом, в частности, по вопросам контролирования и мониторинга расходования бюджетных средств.
"Все это детально докладывается. Это будет публичная встреча", - добавил Песков.
Также глава государства в пятницу проведет международный разговор. "Дадим сообщение. Где-то это будет после шести", - сказал Песков.