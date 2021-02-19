Лавров назвал внутреннюю политику США ковбойскими разборками
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Внутренняя политика США обострилась до предела, в ней присутствуют "ковбойские разборки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя риторику американских политических кругов по отношению к России.
"Ковбойские разборки", кто круче, тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас. Она обострилась до предела в своих противоречиях между либералами, которые думали, что это уже неостановимая тенденция. Вдруг пришел Дональд Трамп, не сильно жаловавший либеральные принципы и подходы, старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда (она всегда была страной эмигрантов) и принял ее законы. Вот о чем идет спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?" - сказал Лавров в интервью "РБК-ТВ".
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"Еще на стадии предвыборной гонки они (демократы - ред.) примерно так и говорили. Джо Байден и его люди не просто заявляли, что это мягкотелость, постоянные заигрывания, а то и вообще – работа на российскую разведку. Дональд Трамп говорил, что он самый жесткий по отношению к России. Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввел больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые", - добавил глава МИД РФ.