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Путин подписал указ о внесении изменений в работу СПЧ
Путин подписал указ о внесении изменений в работу СПЧ
Президент РФ Владимир Путин конкретизировал направления работы СПЧ РФ в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:27
2021-02-19T17:27
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин конкретизировал направления работы СПЧ РФ в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.Указ о внесении изменений в положение о СПЧ определил направления работы правозащитного органа, в частности, в перечень вошли содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечению и защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Также СПЧ будет содействовать обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении правоохранительными органами действий в установленной сфере, совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод россиян и защищать права соотечественников за рубежом.Кроме этого, вносится корректировка одной из основных задач Совета, теперь орган отвечает за подготовку предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов, тем самым исключается задача по расширению участия граждан в модернизации страны, в том числе путем передачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского общества.Уточняется и срок существования временных рабочих групп, которые, в соответствии с указом, реализуют свою деятельность в течение одного года со дня своего формирования, однако по решению президиума СПЧ этот срок может быть продлен на такой же период.Помимо этого, теперь президиум Совета возглавляют не три сопредседателя, а только глава органа.
https://ria.ru/20210201/prava-1595455656.html
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество

Путин подписал указ о внесении изменений в работу СПЧ

17:27 19.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин конкретизировал направления работы СПЧ РФ в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ о внесении изменений в положение о СПЧ определил направления работы правозащитного органа, в частности, в перечень вошли содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечению и защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Также СПЧ будет содействовать обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении правоохранительными органами действий в установленной сфере, совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод россиян и защищать права соотечественников за рубежом.
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Кроме этого, вносится корректировка одной из основных задач Совета, теперь орган отвечает за подготовку предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов, тем самым исключается задача по расширению участия граждан в модернизации страны, в том числе путем передачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского общества.
Уточняется и срок существования временных рабочих групп, которые, в соответствии с указом, реализуют свою деятельность в течение одного года со дня своего формирования, однако по решению президиума СПЧ этот срок может быть продлен на такой же период.
Помимо этого, теперь президиум Совета возглавляют не три сопредседателя, а только глава органа.
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