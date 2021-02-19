https://ria.ru/20210219/putin-1598208386.html
Путин подписал указ о внесении изменений в работу СПЧ
Путин подписал указ о внесении изменений в работу СПЧ
Президент РФ Владимир Путин конкретизировал направления работы СПЧ РФ в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:27
2021-02-19T17:27
2021-02-19T17:27
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин конкретизировал направления работы СПЧ РФ в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.Указ о внесении изменений в положение о СПЧ определил направления работы правозащитного органа, в частности, в перечень вошли содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечению и защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Также СПЧ будет содействовать обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении правоохранительными органами действий в установленной сфере, совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод россиян и защищать права соотечественников за рубежом.Кроме этого, вносится корректировка одной из основных задач Совета, теперь орган отвечает за подготовку предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов, тем самым исключается задача по расширению участия граждан в модернизации страны, в том числе путем передачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского общества.Уточняется и срок существования временных рабочих групп, которые, в соответствии с указом, реализуют свою деятельность в течение одного года со дня своего формирования, однако по решению президиума СПЧ этот срок может быть продлен на такой же период.Помимо этого, теперь президиум Совета возглавляют не три сопредседателя, а только глава органа.
https://ria.ru/20210201/prava-1595455656.html
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
конкретизировал направления работы СПЧ РФ
в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале
правовой информации.
Указ о внесении изменений в положение о СПЧ определил направления работы правозащитного органа, в частности, в перечень вошли содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечению и защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Также СПЧ будет содействовать обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении правоохранительными органами действий в установленной сфере, совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод россиян и защищать права соотечественников за рубежом.
Кроме этого, вносится корректировка одной из основных задач Совета, теперь орган отвечает за подготовку предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов, тем самым исключается задача по расширению участия граждан в модернизации страны, в том числе путем передачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского общества.
Уточняется и срок существования временных рабочих групп, которые, в соответствии с указом, реализуют свою деятельность в течение одного года со дня своего формирования, однако по решению президиума СПЧ этот срок может быть продлен на такой же период.
Помимо этого, теперь президиум Совета возглавляют не три сопредседателя, а только глава органа.