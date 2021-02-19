https://ria.ru/20210219/putin-1598208386.html

Путин подписал указ о внесении изменений в работу СПЧ

Путин подписал указ о внесении изменений в работу СПЧ

Президент РФ Владимир Путин конкретизировал направления работы СПЧ РФ в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:27

2021-02-19T17:27

2021-02-19T17:27

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин конкретизировал направления работы СПЧ РФ в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.Указ о внесении изменений в положение о СПЧ определил направления работы правозащитного органа, в частности, в перечень вошли содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечению и защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Также СПЧ будет содействовать обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении правоохранительными органами действий в установленной сфере, совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод россиян и защищать права соотечественников за рубежом.Кроме этого, вносится корректировка одной из основных задач Совета, теперь орган отвечает за подготовку предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов, тем самым исключается задача по расширению участия граждан в модернизации страны, в том числе путем передачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского общества.Уточняется и срок существования временных рабочих групп, которые, в соответствии с указом, реализуют свою деятельность в течение одного года со дня своего формирования, однако по решению президиума СПЧ этот срок может быть продлен на такой же период.Помимо этого, теперь президиум Совета возглавляют не три сопредседателя, а только глава органа.

https://ria.ru/20210201/prava-1595455656.html

https://ria.ru/20210201/sud-1595555957.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество