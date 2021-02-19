https://ria.ru/20210219/puteshestviya-1597697226.html

Эксперты установили, что женщины путешествуют чаще мужчин

Эксперты установили, что женщины путешествуют чаще мужчин

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей на период с января по июнь 2021 года и выяснили, что женщины... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:18

2021-02-19T17:18

2021-02-19T17:18

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей на период с января по июнь 2021 года и выяснили, что женщины отправляются в поездки чаще мужчин, сообщает Biletix.Из-за пандемии и связанных с ней ограничений подавляющее большинство клиентов сервиса путешествуют по России. Но женщины все же чаще выезжают за рубеж — их восемь процентов, а мужчин — семь процентов.Если средний чек на авиабилеты по нашей стране для обеих категорий туристов одинаков — 6,3 тысячи рублей, то на перелеты за границу мужчины тратят на 15 процентов больше: 16,3 против 13,8 тысячи рублей. Год назад эти показатели мало зависели от гендерной принадлежности путешественников: поездки по России обходились примерно в 6,4 тысячи рублей, а за рубеж — в 15,5 тысячи рублей.Обе категории туристов отдыхают примерно по семь дней. Однако женщины бронируют туры в среднем за 24 дня, а мужчины действуют более спонтанно, оплачивая отпуск в среднем за 18 дней.

https://ria.ru/20210216/belorussiya-1597547276.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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