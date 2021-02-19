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https://ria.ru/20210219/puteshestviya-1597697226.html
Эксперты установили, что женщины путешествуют чаще мужчин
Эксперты установили, что женщины путешествуют чаще мужчин
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей на период с января по июнь 2021 года и выяснили, что женщины... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:18
2021-02-19T17:18
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей на период с января по июнь 2021 года и выяснили, что женщины отправляются в поездки чаще мужчин, сообщает Biletix.Из-за пандемии и связанных с ней ограничений подавляющее большинство клиентов сервиса путешествуют по России. Но женщины все же чаще выезжают за рубеж — их восемь процентов, а мужчин — семь процентов.Если средний чек на авиабилеты по нашей стране для обеих категорий туристов одинаков — 6,3 тысячи рублей, то на перелеты за границу мужчины тратят на 15 процентов больше: 16,3 против 13,8 тысячи рублей. Год назад эти показатели мало зависели от гендерной принадлежности путешественников: поездки по России обходились примерно в 6,4 тысячи рублей, а за рубеж — в 15,5 тысячи рублей.Обе категории туристов отдыхают примерно по семь дней. Однако женщины бронируют туры в среднем за 24 дня, а мужчины действуют более спонтанно, оплачивая отпуск в среднем за 18 дней.
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женщины, мужчины, отдых, россия, туризм, туристы, новости - туризм

Эксперты установили, что женщины путешествуют чаще мужчин

17:18 19.02.2021
 
© Depositphotos / MaridavВодитель рассматривает карту
Водитель рассматривает карту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / Maridav
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователей на период с января по июнь 2021 года и выяснили, что женщины отправляются в поездки чаще мужчин, сообщает Biletix.
Из-за пандемии и связанных с ней ограничений подавляющее большинство клиентов сервиса путешествуют по России. Но женщины все же чаще выезжают за рубеж — их восемь процентов, а мужчин — семь процентов.
Если средний чек на авиабилеты по нашей стране для обеих категорий туристов одинаков — 6,3 тысячи рублей, то на перелеты за границу мужчины тратят на 15 процентов больше: 16,3 против 13,8 тысячи рублей. Год назад эти показатели мало зависели от гендерной принадлежности путешественников: поездки по России обходились примерно в 6,4 тысячи рублей, а за рубеж — в 15,5 тысячи рублей.
Обе категории туристов отдыхают примерно по семь дней. Однако женщины бронируют туры в среднем за 24 дня, а мужчины действуют более спонтанно, оплачивая отпуск в среднем за 18 дней.
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