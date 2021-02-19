https://ria.ru/20210219/propazha-1598201863.html

СК завел дело после пропажи мальчика в Калининградской области

СК завел дело после пропажи мальчика в Калининградской области

Следователи следственного управления СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения семилетнего мальчика РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:53

2021-02-19T16:53

2021-02-19T16:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения семилетнего мальчика в городе Немане, рассказала журналистам старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко.СУСК в среду объявило в розыск школьника 2013 года рождения, который около 17 часов ушел из дома в городе Немане и не вернулся. По сообщению администрации муниципалитета, ребенок мог, предположительно, провалиться под лед. Информация об инциденте поступила от литовских пограничников, которые увидев, что на реке Неман ребенок упал в полынью, сообщили об этом российским коллегам. Были организованы поиски школьника, задействован поисково-спасательный катер.Она отметила, что проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители. Криминалистами следственного управления в поисках используется различная криминалистическая техника, оборудование для фото- и видеофиксации. Осматриваются улицы, близлежащая территория, проверяются чердаки и подвалы, следователи опрашивают родственников, устанавливают круг общения ребенка.

https://ria.ru/20210203/politsiya-1595875475.html

https://ria.ru/20210217/peterburg-1597917451.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия