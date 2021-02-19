СК завел дело после пропажи мальчика в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения семилетнего мальчика в городе Немане, рассказала журналистам старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко.
СУСК в среду объявило в розыск школьника 2013 года рождения, который около 17 часов ушел из дома в городе Немане и не вернулся. По сообщению администрации муниципалитета, ребенок мог, предположительно, провалиться под лед. Информация об инциденте поступила от литовских пограничников, которые увидев, что на реке Неман ребенок упал в полынью, сообщили об этом российским коллегам. Были организованы поиски школьника, задействован поисково-спасательный катер.
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"По факту безвестного исчезновения 7-летнего ребенка из Немана возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств исчезновения мальчика, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий", - сказала Гацко.
Она отметила, что проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители. Криминалистами следственного управления в поисках используется различная криминалистическая техника, оборудование для фото- и видеофиксации. Осматриваются улицы, близлежащая территория, проверяются чердаки и подвалы, следователи опрашивают родственников, устанавливают круг общения ребенка.
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