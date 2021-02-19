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В период праздничных каникул оборот продаж в КНР составил 821 млрд юаней

В период праздничных каникул оборот продаж в КНР составил 821 млрд юаней

Быстро пролетела "Золотая неделя" Нового года по лунному календарю - праздника Весны. По последним данным статистики, потребительская способность во время... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:32

2021-02-19T19:32

2021-02-19T19:32

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 19 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Быстро пролетела "Золотая неделя" Нового года по лунному календарю - праздника Весны. По последним данным статистики, потребительская способность во время праздников показала замечательный результат - больше 800 миллиардов юаней.По данным, опубликованным Минкоммерции КНР 17 февраля, в период праздничных каникул оборот розничных продаж и компаний кейтеринга в Китае составил 821 миллиард юаней, что на 28,7% больше, чем в прошлом году. Это же ознаменовало успешное начало восстановления потребительского рынка в стране.Стоит отметить ряд заметных моментов, которые повлияли на этот успех. Во-первых, почти все платформы продажи единодушно объявили свой девиз: "Мы работаем в праздничные дни, как обычно". Как офлайновый, так и онлайновый бизнес остались оживленными. За первые 6 дней каникул оборот онлайновой розничной торговли в стране превысил 120 миллиардов юаней. Оборот продажи онлайнового бизнеса кейтеринга повысился на 135% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Объем заказов новогоднего стола увеличился на 54,9% по сравнению с показателем "Золотой недели" предыдущего праздника Весны. А количество доставок за первые 6 дней каникул праздника Чуньцзе приблизилось к 480 миллионов, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, за 7 "золотых дней" кинотеатры встретили 160 миллионов зрителей, а вместе с ними рекордные кассовые сборы - 8 миллиардов юаней.В целях профилактики распространения COVID-19 в этом году несколько сот миллионов китайцев решили встречать Новый год на рабочих местах, отказавшись от путешествия домой.Кроме того, в этом году во время праздника Весны произошли новые изменения в потреблении. Согласно отчету Alibaba, люди, родившиеся в 90-х г. прошлого века и 00-х г., более охотно покупают брендовые товары и умные продукты в качестве новогодних подарков. Темпы роста продаж высокотехнологических товаров, таких как подметальные роботы и роботы для мытья окон, увеличились соответственно на 100% и 300% в годовом исчислении, продажи поломоечных машин выросли в 18 раз.В 2020 году, несмотря на последствия эпидемии COVID-19, доля расходов китайцев на конечное потребление заняла 54,3% от общего объема ВВП, что является самым высоким уровнем за последние годы. Процветающее потребление во время праздника Весны в 2021 году еще раз свидетельствует об огромных масштабах потребительского рынка Китая, но и обладает большим потенциалом.Morgan Stanley недавно опубликовал отчет, в котором прогнозируется, что среднегодовые темпы роста потребления китайцев в ближайшие десять лет составят 7,9%, это будет "самым высоким уровнем в мире.”Бум на потребительском рынке Китая является хорошей новостью для мировой экономики. Поскольку китайские потребители стремятся приобретать более высококачественные товары, их спрос на импортную продукцию также растет. Что касается глобальных предприятий, если они разбираются в китайском рынке и предпочтениях китайских потребителей, то обнаружат, что китайский рынок - это реальный глобальный рынок, обладающий жизненными силами и многочисленными возможностями.

https://ria.ru/20210210/perevozki-1596859716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика