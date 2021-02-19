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При пожаре в гостевом доме в Абхазии погибли два маленьких ребенка

При пожаре в гостевом доме в Абхазии погибли два маленьких ребенка

Два ребёнка 2018 и 2020 годов рождения погибли во время пожара в гостевом доме в Абхазии, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:26

2021-02-19T21:26

2021-02-19T21:26

абхазия

в мире

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СУХУМ, 19 фев – РИА Новости. Два ребёнка 2018 и 2020 годов рождения погибли во время пожара в гостевом доме в Абхазии, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Пожар произошёл в городе Гудаута, к приезду спасателей пламя охватило несколько этажей строения. В гостевом доме проживали семьи с детьми."При тушении пожара в помещении были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении.

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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