https://ria.ru/20210219/pozhar-1598185309.html

В Кирове ввели особый противопожарный режим после пожара в жилом доме

В Кирове ввели особый противопожарный режим после пожара в жилом доме

Особый противопожарный режим введен в Кирове после пожара в деревянном доме, где погибли женщина и четверо детей, сообщает пресс-служба администрации Кирова. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:22

2021-02-19T15:22

2021-02-19T15:22

россия

киров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Особый противопожарный режим введен в Кирове после пожара в деревянном доме, где погибли женщина и четверо детей, сообщает пресс-служба администрации Кирова.Пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу улица Бородулина, 38, произошел в пятницу в 00.46. Погибла женщина и 4 детей - 1, 3, 4 и 6 лет, еще 6 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).В связи с произошедшим минувшей ночью пожаром в жилом доме в Кирове состоялось внеплановое заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Особый противопожарный режим будет действовать до 30 марта. Глава города Елена Ковалева обратилась к представителям МЧС с просьбой направить во все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании рекомендательные письма о проверке в жилых домах, в том числе частных, систем электро- и газоснабжения."Глава администрации Дмитрий Осипов поручил профильным службам составить перечень всех многодетных семей, в первую очередь тех, кто проживает в деревянных домах, и рассмотреть возможность содействия в установке автономных пожарных извещателей. Эти устройства срабатывают на самой начальной стадии возгорания, что позволяет жильцам максимально оперативно сообщить о пожаре и эвакуироваться", - отмечается в сообщении.По данным Кировского гидрометцентра, температура воздуха в регионе днём 19 февраля составляет -19 градусов, 20-21 февраля -17…-22 градуса.

https://ria.ru/20210218/pozhar-1598006351.html

https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html

россия

киров

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россия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия