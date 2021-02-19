https://ria.ru/20210219/posol-1598130939.html

Посол Италии назвал лучший способ сблизить Европу и Россию

Посол Италии назвал лучший способ сблизить Европу и Россию

Лучший способ сблизить европейский и российский народы - облегчить визовый режим между РФ и ЕС, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:37

2021-02-19T10:37

2021-02-19T10:37

паскуале терраччано

россия

москва

италия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лучший способ сблизить европейский и российский народы - облегчить визовый режим между РФ и ЕС, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.Он выразил надежду, что партнеры Италии в ЕС последуют этому пути.Италия многие годы выступает за облегчение визового режима с Россией. Такие переговоры велись, однако в 2014 году застопорились из-за кризиса в отношениях РФ и ЕС.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210218/evropa-1598044952.html

россия

москва

италия

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2021

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