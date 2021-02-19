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Посол Италии назвал лучший способ сблизить Европу и Россию
Посол Италии назвал лучший способ сблизить Европу и Россию
Лучший способ сблизить европейский и российский народы - облегчить визовый режим между РФ и ЕС, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:37
2021-02-19T10:37
паскуале терраччано
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лучший способ сблизить европейский и российский народы - облегчить визовый режим между РФ и ЕС, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.Он выразил надежду, что партнеры Италии в ЕС последуют этому пути.Италия многие годы выступает за облегчение визового режима с Россией. Такие переговоры велись, однако в 2014 году застопорились из-за кризиса в отношениях РФ и ЕС.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210218/evropa-1598044952.html
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паскуале терраччано, россия, москва, италия

Посол Италии назвал лучший способ сблизить Европу и Россию

10:37 19.02.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лучший способ сблизить европейский и российский народы - облегчить визовый режим между РФ и ЕС, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
"Мы должны стремиться максимально сблизить европейский и российский народы. Я считаю, что лучший способ для этого - облегчить визовый режим для въезда в ЕС из России, облегчить процесс получения визы для молодёжи", - сказал Терраччано, выступая на II совместном семинаре Банка Интеза и Торгово-промышленной палаты РФ "Россия и Европа: новые вызовы для экономического сотрудничества и преодоление пандемии".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы
Он выразил надежду, что партнеры Италии в ЕС последуют этому пути.
Италия многие годы выступает за облегчение визового режима с Россией. Такие переговоры велись, однако в 2014 году застопорились из-за кризиса в отношениях РФ и ЕС.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
 
Паскуале ТерраччаноРоссияМоскваИталия
 
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