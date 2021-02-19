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Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T02:05
2021-02-19T02:05
2021-02-19T02:06
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии.Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, службу общей безопасности, внешнюю разведу, минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции."Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой", - отметил Нетаньяху.Израильские СМИ ранее сообщили, что самолёт с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками.Ранее в четверг Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации агентства, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра.Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.В среду агентство сообщало, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.
https://ria.ru/20210208/razgovor-1596560240.html
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москва, тель-авив, россия, армия обороны израиля, владимир путин, биньямин нетаньяху, сирия, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина
за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии
.
"Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ
, службу общей безопасности, внешнюю разведу, минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции.
"Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой", - отметил Нетаньяху.
Израильские СМИ ранее сообщили, что самолёт с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы
в Тель-Авив
, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками.
Ранее в четверг Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации агентства, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра.
Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.
В среду агентство сообщало, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.
В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.