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Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии

Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T02:05

2021-02-19T02:05

2021-02-19T02:06

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии.Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, службу общей безопасности, внешнюю разведу, минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции."Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой", - отметил Нетаньяху.Израильские СМИ ранее сообщили, что самолёт с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками.Ранее в четверг Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации агентства, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра.Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.В среду агентство сообщало, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.

https://ria.ru/20210208/razgovor-1596560240.html

https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594105245.html

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москва, тель-авив, россия, армия обороны израиля, владимир путин, биньямин нетаньяху, сирия, израиль, в мире