https://ria.ru/20210219/pogoda-1598178287.html
В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:53
2021-02-19T14:53
2021-02-19T14:53
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение действует до 21.00 20 февраля, температура воздуха может опуститься на 7-12 градусов ниже нормы. Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 13.00 21 февраля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество