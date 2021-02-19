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В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:53
2021-02-19T14:53
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение действует до 21.00 20 февраля, температура воздуха может опуститься на 7-12 градусов ниже нормы. Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 13.00 21 февраля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

14:53 19.02.2021
 
CC0 / ninaboots / Солнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
CC0 / ninaboots /
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Предупреждение действует до 21.00 20 февраля, температура воздуха может опуститься на 7-12 градусов ниже нормы. Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 13.00 21 февраля.
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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