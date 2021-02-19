https://ria.ru/20210219/pogoda-1598178287.html

В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:53

2021-02-19T14:53

2021-02-19T14:53

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение действует до 21.00 20 февраля, температура воздуха может опуститься на 7-12 градусов ниже нормы. Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 13.00 21 февраля.

https://ria.ru/20210219/rebenok-1598135987.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество