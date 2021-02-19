https://ria.ru/20210219/pobediteli-1598219125.html

Победители проекта "Героям – быть!" будут названы 3 марта

Победители проекта "Героям – быть!" будут названы 3 марта

Церемония награждения VI Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" состоится 3 марта (среда) в отеле Golden Ring в Москве... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:28

2021-02-19T18:28

2021-02-19T18:28

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598218866_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_958b4430464bef3f87f0ae59647e005b.jpg

МОСКВА, 19 фев — Пресс-служба ЦСП "Быть человеком". Церемония награждения VI Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" состоится 3 марта (среда) в отеле Golden Ring в Москве. Начало в 19:00 мск.Организатором инициативы является АНО Центр социальных проектов "Быть человеком".Финалисты проекта определились по итогам открытого голосования, в котором приняло участие почти 16 тысяч человек. В шорт-лист вошли 20 участников, пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов. В номинации "Команда героев" в финал попали три компании промышленного сектора России."Победителей "Героям – быть!" уже выбрало авторитетное жюри. Но имена лауреатов держатся в секрете. Вся страна узнает их только на церемонии награждения в Москве. Мероприятие пройдет с учетом всех действующих противоэпидемиологических ограничений с обеспечением максимальной безопасности участников", - отметила исполнительный директор ЦСП "Быть человеком" Дарья Топильская.В проекте 7 номинаций: "От сердца к сердцу" (волонтерская деятельность, благотворительность), "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни), "Оберегая планету" (деятельность в области охраны окружающей среды), "Быть человеком" (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), "Всегда в сердце" (военно-патриотическая работа), "Вирус добра" (социальная организация или благотворительный фонд), "Команда героев" (компания, реализующая инициативы в области корпоративной социальной ответственности). Подробная информация и шорт-лист размещены на официальном сайте проекта "Героям – быть!"."Героям – быть!" проводится с 2015 года. Это инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.За время проведения проекта было награждено свыше 100 героев из 43 предприятий, получено более 500 заявок из 65 регионов России. Дорогие друзья! Приглашаем вас на церемонию награждения Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" 2020. Мероприятие состоится 3 марта в отеле Golden Ring, начало в 19:00. Аккредитация до 2 марта до 18:00 по e-mail pr@csprojects.ru. По всем вопросам обращайтесь к Татьяне Алексеевой (8 (910) 430-23-86).Партнеры проекта "Героям – быть!": Группа компаний "ЛокоТех", НПФ "Благосостояние", HH.ru, Ассоциация менеджеров, ВЦИОМ, социальная сеть "Одноклассники", "Медиалогия", Young Social Group, Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, Союз журналистов России, Коммуникационное агентство 5К.Информационные партнеры: МИА "Россия сегодня", "Такие дела", "Труд", "Комсомольская правда", "Гудок", Агентство социальной информации, "БОСС", "ПроБизнес ТВ", "Бизнес и общество", "Активная среда" (ОТР), "Мир тесен", "СМИ 24", Rusbase, медиагруппа "Патриот".АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, труду, семье и государству в целом.ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей. Основные проекты ЦСП "Быть человеком": Всероссийский проект в области социальной ответственности "Героям – быть!", конкурс для СМИ "Герои пера".Контакты ЦСП "Быть человеком":www.tobehero.ru pr@csprojects.ruТелефон: +7 (910) 430 23 86 Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы