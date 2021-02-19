https://ria.ru/20210219/pivo-1598180612.html

Эксперимент по маркировке пива в России начнется первого апреля

Эксперимент по маркировке пива в России начнется первого апреля

Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России, он будет проводиться... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:01

2021-02-19T15:01

2021-02-19T15:17

россия

правительство рф

пиво

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России, он будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в постановлении кабмина.

https://ria.ru/20200910/pivo-1577023689.html

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2021

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