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Эксперимент по маркировке пива в России начнется первого апреля
Эксперимент по маркировке пива в России начнется первого апреля
Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России, он будет проводиться... РИА Новости, 19.02.2021
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россия
правительство рф
пиво
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России, он будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в постановлении кабмина.
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россия, правительство рф, пиво, общество

Эксперимент по маркировке пива в России начнется первого апреля

15:01 19.02.2021 (обновлено: 15:17 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦех розлива на пивоваренном заводе
Цех розлива на пивоваренном заводе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России, он будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в постановлении кабмина.
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