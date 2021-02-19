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СМИ: Хоакин Феникс снимется у режиссера, создавшего "Солнцестояние"
СМИ: Хоакин Феникс снимется у режиссера, создавшего "Солнцестояние"
СМИ узнали, что лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс снимется в фильме режиссера Ари Астера, создавшего хорроры "Солнцестояние" и "Реинкарнацию", сообщает... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:00
2021-02-19T14:00
2021-02-19T14:00
ридли скотт
наполеон бонапарт
культура
кино и сериалы
новости культуры
хоакин феникс
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс снимется в фильме режиссера Ари Астера, создавшего хорроры "Солнцестояние" и "Реинкарнацию", сообщает Deadline. По информации издания, новый проект называется "Disappointment blvd." ("Бульвар разочарования"). В нем у Феникса главная роль. Детали ленты пока держатся в секрете. А сюжет вкратце описывают, как "интимный, охватывающий десятилетия портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен". Дата начала съемок тоже пока не известна. Но, Deadline не исключает, что Хоакин Феникс снимется у Ари Астера до того, как приступит к работе над фильмом Ридли Скотта "Kitbag", в котором сыграет Наполеона Бонапарта. В издании сообщают, что драма про французского императора и полководца ориентировочно должна выйти в 2022-м году.
https://ria.ru/20201015/napoleon-1579897558.html
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РИА Новости
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ридли скотт, наполеон бонапарт, кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости
. СМИ узнали, что лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс снимется в фильме режиссера Ари Астера, создавшего хорроры "Солнцестояние" и "Реинкарнацию", сообщает
Deadline.
По информации издания, новый проект называется "Disappointment blvd." ("Бульвар разочарования"). В нем у Феникса главная роль.
Детали ленты пока держатся в секрете. А сюжет вкратце описывают, как "интимный, охватывающий десятилетия портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен".
Дата начала съемок тоже пока не известна. Но, Deadline не исключает, что Хоакин Феникс снимется у Ари Астера до того, как приступит к работе над фильмом Ридли Скотта "Kitbag", в котором сыграет Наполеона Бонапарта. В издании сообщают, что драма про французского императора и полководца ориентировочно должна выйти в 2022-м году.