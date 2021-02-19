https://ria.ru/20210219/perezagruzka-1598075387.html

Что нам делать с "Великой перезагрузкой"?

Что нам делать с "Великой перезагрузкой"?

Давайте посмотрим, как будет выглядеть "золотой миллиард", если давосские мудрецы все-таки решатся запустить свою perestroika. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:11

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Давайте посмотрим, как будет выглядеть "золотой миллиард", если давосские мудрецы все-таки решатся запустить свою perestroika. Для начала — отказ от нефти и переход на предельно дорогую, неэффективную и нестабильную зеленую энергетику сделает недоступными для широких народных масс такие элементарные блага, как отопление, своя машина с бензиновым двигателем, бытовая техника типа кондиционера. Холодильник и стиралка окажутся предметами роскоши. Скорее всего, по мере выхода из строя они будут использоваться коллективно. Недаром уже сегодня нам предлагают блистательный мир, в котором у человека нет ничего своего и он вынужден арендовать буквально все — от комнаты до столовых приборов, от носков до велосипеда. Искусственный дефицит продуктов — с истреблением кур и свиней под предлогом птичьего и свиного гриппа — обеспечит взлет цен на еду. С говядиной можно начать прощаться уже сегодня: у западных экологов накопилось слишком много претензий к коровам. Печальный парадокс в том, что никогда в истории человечества в мире не производилось столько доступной и качественной еды. Никогда возможность победить голод в мировом масштабе не была столь близкой.Однако разрыв логистических цепочек и спекуляции на теме пандемии уже весной познакомили население Запада с такими чисто социалистическими проблемами, как дефицит, очереди и бессмертное "по две пачки в одни руки". Так что, когда ООН предупреждает о массовом голоде, имеются в виду отнюдь не только традиционно нищие страны. Уже сейчас число голодающих в США и Англии бьет рекорды.Зеленая энергетика приведет к деиндустриализации. Без дешевой энергии производства будут схлопываться как костяшки домино. Соответственно, до небес взлетит цена буквально на все. Еще больше ада добавит тарифная война с экспортерами под предлогом их "углеродного следа". Это разрушит легкую промышленность развивающихся стран, а население Запада оставит без дешевой одежды и обуви.На пальто придется копить месяцами — как копил на шинель Акакий Акакиевич. В плане еды Европа откатится во времена Генриха IV, когда курица на обед по воскресеньям была недостижимой мечтой миллионов. Автомобиль станет немыслимой роскошью. Путешествие — прихотью сверхбогача.Собственно, в миниатюре этот мир, где все привычные современные блага остались только для элиты, мы наглядно увидели на Рождество. Пока миллионы англичан и американцев сидели на локдауне, певица Мадонна со своими детьми, юным бойфрендом и личным фотографом полетела в Африку. Пересадка у нее была в Лондоне.Внезапно выяснилось, что для людей уровня Мадонны в лондонских аэропортах действуют специальные "зеленые" коридоры. Никаких там тестов на коронавирус, никакой самоизоляции, знай башляй и лети куда хочешь. Забрав в Лондоне сына, певица на личном самолете полетела со всем семейством в Африку и там вояжировала по разным странам в свое удовольствие, совершенно не парясь на тему "углеродного следа" и прочих глупостей.Сегодня ведущие мировые СМИ открытым текстом призывают читателей сократить потребление и осознать, что турпоездки и говяжьи стейки — это "роскошь и ответственность". Похоже, что многие держатели мировых богатств планируют большой грабеж подведомственного населения с помощью искусственного взвинчивания цен.Интересно, что еще двенадцать лет назад эту повестку — "богатые страны должны сократить потребление" — озвучивала известная деятельница администрации Обамы, эколог и социалистка Кэрол Браунер. На тот момент она была женой Майка Подхорзера — того самого серого кардинала, который только что привел к власти в США Джо Байдена. То есть глобалистские элиты уже тогда планировали перевести "золотой миллиард" в режим военного времени.Конечно, народные массы могут и взбунтоваться против такого положения дел. Однако может оказаться, что бунтовать будет некому. Драйвером экономики будущего официально объявлены медицина и фармацевтика. Это значит, что на жителях Запада будут нон-стоп испытываться разные вирусы, вакцины, лекарства — фейковые и нет. Единственный сектор, где, согласно Клаусу Швабу, запланирован рост числа рабочих мест, — это уход за больными.Такое впечатление, что после "перезагрузки" половина населения развитых стран будет болеть, а половина — за ними ухаживать. Бигфарма в этих предлагаемых обстоятельствах натурально расцветет. А психология вечно больного как нельзя лучше ляжет на душу современного европейца, вконец замордованного политкорректностью и привыкшего добиваться своего исключительно нытьем, жалобами и обидками.Вишенкой на торте станет беспощадный секспросвет и жесточайшая цензура. Они невротизируют население до такой степени, что оно и думать забудет про радости плоти и деторождение. Наконец-то глобалистские элиты смогут существенно сократить число хомо сапиенсов, освободив очистившуюся планету для антилоп, бабочек и дельфинов.Если европейские власти будут вести себя так же беспринципно и безвольно, как сегодня, то американские корпорации действительно попытаются выстроить свою диктатуру в Старом и Новом Свете, загнав туда сотни миллионов людей и сознательно их разоряя. Что ж поделаешь, колонии кончились, приходится грабить и утилизировать собственное население.Весь маховик ограбления будут раскручивать под лозунгами борьбы с глобальным потеплением. А главным виновником этого мифического "изменения климата" будет назначена — угадайте с трех раз! — ну да, конечно же, Россия. И тем не менее наша страна не сможет остаться в стороне от трендов "Великой перезагрузки". Да что Россия, первая экономика мира — Китай — и то уже подстраивается под новую реальность.И дело тут совсем не в коварных глобалистских элитах. С этим дивным новым миром придется торговать и как-то пытаться вести дела. Тамошние подходы будут небескорыстно популяризироваться и в России.Уже сегодня встроенные в мировую экономику наши производители не могут не видеть, как дорожает буквально все. И вот уже у нас то призывают поднять цены на говядину, то ввести акцизы на сладости. Цены на бытовую технику растут опережающими темпами. Безумно подорожали лекарства. Хорошо бы за всем этим приглядел "товарищ правительство" — а то как бы отечественные капиталисты не принялись разорять конечных потребителей под предлогом того, что это, мол, мировой тренд.Отгораживаться железным занавесом от той антиутопии, которую планируют давосские мудрецы, тоже не стоит. Кое-что полезное в их дискурсе есть, и это надо суметь применить для блага россиян. Экономить воду, заботиться о сохранении вымирающих видов, спасать от вырубки леса и грамотно утилизировать мусор — все это, несомненно, благородные и правильные задачи.Упор на человеческое развитие тоже можно использовать в своих целях. Он помог бы исправить давний перекос нашей жизни в сторону беспощадной экономики или, вернее, economics. Шваба стоит поймать на слове — текущую конъюнктуру действительно стоит использовать для совершенствования каждого человека. Только человек должен не ютиться при этом в хостеле и есть соевое мясо, а жить в собственном доме и наслаждаться растущим уровнем жизни.Надо предложить свою картину будущего и выстраивать ее не менее активно и увлеченно, чем западные партнеры. "Захват воображения человечества" — интересная тема, если ее правильно перехватить.Если русские ученые, программисты, инженеры человеческих душ сумеют взять все полезное из современных технологий — в том числе и технологий обработки общественного сознания, — то Россия действительно сможет предложить "перезагруженному" миру много хорошего.И это будет не только нормальная еда, любящая семья, здоровый образ жизни и сверхсовременные технологии — даже наши западные партнеры признают, что Россия сегодня входит в число мировых лидеров по высокотехнологичным стартапам. Это прежде всего будет свобода — самый дефицитный товар в западной реальности.

https://ria.ru/20210128/forum-1594853357.html

https://ria.ru/20210215/perezagruzka-1597564983.html

https://ria.ru/20210205/perezagruzka-1596045801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

россия, барак обама, джо байден, европа, сша, авторы, мнение - авторы