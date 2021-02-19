https://ria.ru/20210219/panin-1598108248.html
Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании
Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании
Актер Алексей Панин в YouTube-шоу "Алена, блин!" назвал стоимость своей квартире в испанском городе Торревьеха. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T01:31
2021-02-19T01:31
2021-02-19T01:31
шоубиз
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин в YouTube-шоу "Алена, блин!" назвал стоимость своей квартире в испанском городе Торревьеха."Семьдесят с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением", — сказал Панин.Также артист сообщил, что у него есть двухкомнатная квартира в московском Коньково и дом во Владимирской области с большим земельным участком. По словам Панина, дом планируют продать, а квартиру он будет сдавать. Также у артиста была еще одна квартира в Москве, которую он уже продал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/panin-1598032440.html
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алексей панин, москва, владимирская область, испания, общество