https://ria.ru/20210219/panin-1598108248.html

Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании

Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании

Актер Алексей Панин в YouTube-шоу "Алена, блин!" назвал стоимость своей квартире в испанском городе Торревьеха. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T01:31

2021-02-19T01:31

2021-02-19T01:31

шоубиз

алексей панин

москва

владимирская область

испания

общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин в YouTube-шоу "Алена, блин!" назвал стоимость своей квартире в испанском городе Торревьеха."Семьдесят с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением", — сказал Панин.Также артист сообщил, что у него есть двухкомнатная квартира в московском Коньково и дом во Владимирской области с большим земельным участком. По словам Панина, дом планируют продать, а квартиру он будет сдавать. Также у артиста была еще одна квартира в Москве, которую он уже продал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/panin-1598032440.html

москва

владимирская область

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей панин, москва, владимирская область, испания, общество