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СМИ: третья часть "Приключений Паддингтона" находится в разработке
СМИ: третья часть "Приключений Паддингтона" находится в разработке
СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма о "Приключениях Паддингтона" находится в разработке. Эту информацию подтвердили изданию Variety представители... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T04:24
2021-02-19T04:24
2021-02-19T04:24
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма о "Приключениях Паддингтона" находится в разработке. Эту информацию подтвердили изданию Variety представители выпускающей студии Studiocanal."Мы можем подтвердить, что на Studiocanal сейчас усердно работают над третьим фильмом с мастерством и вниманием, как это было при создании первой и второй части", – прокомментировали на студии. Остальные подробности о будущем фильме, в том числе о дате выхода и об актерском составе пока неизвестны, кроме того, что ленту снимет другой режиссер. Пол Кинг, который создал первый и второй фильмы, ранее говорил, что третью режиссировать не будет. Но в кинопроизводстве поучаствует. Сейчас Кинг занят проектом под названием "Вонка". Он станет приквелом истории про "Чарли и шоколадную фабрику". Релиз запланирован на март 2023 года. Ранее также сообщалось, что Studiocanal снова будет сотрудничать с кинокомпанией Heyday Films Дэвида Хеймана, которая помогла создать предыдущие картины о медвежонке Паддингтоне.
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warner bros. pictures, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости
. СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма о "Приключениях Паддингтона" находится в разработке. Эту информацию подтвердили
изданию Variety представители выпускающей студии Studiocanal.
"Мы можем подтвердить, что на Studiocanal сейчас усердно работают над третьим фильмом с мастерством и вниманием, как это было при создании первой и второй части", – прокомментировали на студии.
Остальные подробности о будущем фильме, в том числе о дате выхода и об актерском составе пока неизвестны, кроме того, что ленту снимет другой режиссер.
Пол Кинг, который создал первый и второй фильмы, ранее говорил, что третью режиссировать не будет. Но в кинопроизводстве поучаствует. Сейчас Кинг занят проектом под названием "Вонка". Он станет приквелом истории про "Чарли и шоколадную фабрику". Релиз запланирован на март 2023 года.
Ранее также сообщалось, что Studiocanal снова будет сотрудничать с кинокомпанией Heyday Films Дэвида Хеймана, которая помогла создать предыдущие картины о медвежонке Паддингтоне.