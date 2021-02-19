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Российские туристы рассказали, чем отели лучше апартаментов
Российские туристы рассказали, чем отели лучше апартаментов
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой тип размещения они предпочитают в поездках — отели или апартаменты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:30
2021-02-19T09:30
2021-02-19T09:30
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой тип размещения они предпочитают в поездках — отели или апартаменты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3970 пользователей и выяснили, что большинство из них выбирают гостиницы. Там останавливаются 60 процентов туристов, путешествующих по России, и 62 процента — изучающих зарубежные достопримечательности. Остальные респонденты оплачивают проживание в апартаментах.Соотношение цены и качество жилья выше у апартаментов, утверждают 52 процента отдыхающих. Там же интереснее оформление интерьеров, сказали 53 процента опрошенных. А вот чистоту лучше поддерживают в отелях — так считают 80 процентов туристов.Выбор места проживания в отпуске часто зависит от состава семьи: гостиницы чаще интересуют путешествующих в одиночку: 85 процентов из них останавливаются именно там. А отдыхающие с семьей или с друзьями в 70 процентах случаев ищут апартаменты.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
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РИА Новости
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туристы, отдых, туризм, апартаменты, гостиницы, отели, новости - туризм
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой тип размещения они предпочитают в поездках — отели или апартаменты, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3970 пользователей и выяснили, что большинство из них выбирают гостиницы. Там останавливаются 60 процентов туристов, путешествующих по России, и 62 процента — изучающих зарубежные достопримечательности. Остальные респонденты оплачивают проживание в апартаментах.
Соотношение цены и качество жилья выше у апартаментов, утверждают 52 процента отдыхающих. Там же интереснее оформление интерьеров, сказали 53 процента опрошенных. А вот чистоту лучше поддерживают в отелях — так считают 80 процентов туристов.
Выбор места проживания в отпуске часто зависит от состава семьи: гостиницы чаще интересуют путешествующих в одиночку: 85 процентов из них останавливаются именно там. А отдыхающие с семьей или с друзьями в 70 процентах случаев ищут апартаменты.