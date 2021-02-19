https://ria.ru/20210219/oteli-1598039102.html

Российские туристы рассказали, чем отели лучше апартаментов

Российские туристы рассказали, чем отели лучше апартаментов

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой тип размещения они предпочитают в поездках — отели или апартаменты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

туристы

отдых

туризм

туризм

апартаменты

гостиницы

отели

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155909/54/1559095499_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_24d7910b0aecfe6dfac55a2d4c591603.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой тип размещения они предпочитают в поездках — отели или апартаменты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3970 пользователей и выяснили, что большинство из них выбирают гостиницы. Там останавливаются 60 процентов туристов, путешествующих по России, и 62 процента — изучающих зарубежные достопримечательности. Остальные респонденты оплачивают проживание в апартаментах.Соотношение цены и качество жилья выше у апартаментов, утверждают 52 процента отдыхающих. Там же интереснее оформление интерьеров, сказали 53 процента опрошенных. А вот чистоту лучше поддерживают в отелях — так считают 80 процентов туристов.Выбор места проживания в отпуске часто зависит от состава семьи: гостиницы чаще интересуют путешествующих в одиночку: 85 процентов из них останавливаются именно там. А отдыхающие с семьей или с друзьями в 70 процентах случаев ищут апартаменты.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, отдых, туризм, апартаменты, гостиницы, отели, новости - туризм