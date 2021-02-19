https://ria.ru/20210219/otchet-1598229891.html

Мишустин и Володин обсудили подготовку к отчету правительства

Мишустин и Володин обсудили подготовку к отчету правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили подготовку к отчету кабмина 21 апреля, договорились о консультациях с... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:23

2021-02-19T19:23

2021-02-19T19:23

россия

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили подготовку к отчету кабмина 21 апреля, договорились о консультациях с комитетами, позднее пройдет встреча с фракциями, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Отмечается, что Мишустин и Володин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. На первом этапе такие консультации будут включать в себя встречи с комитетами Госдумы, а после Мишустин и вице-премьеры встретятся с думскими фракциями.

https://ria.ru/20210218/investory-1598027380.html

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2021

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россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика