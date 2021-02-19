Конгрессвумен появилась на виртуальных слушаниях на фоне арсенала оружия
00:02 19.02.2021 (обновлено: 02:36 19.02.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite/PoolВице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после оглашения результатов окончательного подсчета голосов на ноябрьских президентских выборах
© AP Photo / J. Scott Applewhite/Pool
Организационная встреча комитета палаты представителей по природным ресурсам проходила в приложении Zoom. За спиной Беберт можно различить несколько "стволов", включая две автоматические винтовки, ружье и пистолет.
I always thought my dirty dishes piled up and accumulating bacteria were the most dangerous thing in a Zoom background... 😳😳😳 #SafeStorage pic.twitter.com/uveXvGfafu— Rep. Katie Porter (@RepKatiePorter) February 18, 2021
Коллега Беберт, демократ Кэти Портер от Калифорнии, раскритиковала ее в Twitter.
"Я всегда думала, что мои грязные тарелки, которые громоздятся и собирают бактерии, - это самое опасное, что может быть на фоне Zoom", - написала Портер, и добавила хэштег #SafeStorage ("безопасное хранение").
Беберт отреагировала на критику без сожалений.
"Кто сказал, что это на хранении? Они готовы к использованию", - ответила Беберт в Twitter.
Беберт уже критиковали за то, что она носит огнестрельное оружие на работу в Капитолий, особенно на фоне захвата здания группой сторонников президента Дональда Трампа 6 января. Беберт получила разрешение на ношение оружия в Вашингтоне.
В США ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила приобретения, ношения и хранения оружия разнятся от штата к штату.