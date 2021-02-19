https://ria.ru/20210219/oruzhie-1598106326.html

Конгрессвумен появилась на виртуальных слушаниях на фоне арсенала оружия

Конгрессвумен появилась на виртуальных слушаниях на фоне арсенала оружия

Член конгресса США, республиканка от Колорадо Лорен Беберт появилась на виртуальных слушаниях в четверг на фоне арсенала огнестрельного оружия. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T00:02

2021-02-19T00:02

2021-02-19T02:36

капитолий

дональд трамп

калифорния

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Член конгресса США, республиканка от Колорадо Лорен Беберт появилась на виртуальных слушаниях в четверг на фоне арсенала огнестрельного оружия.Организационная встреча комитета палаты представителей по природным ресурсам проходила в приложении Zoom. За спиной Беберт можно различить несколько "стволов", включая две автоматические винтовки, ружье и пистолет.Коллега Беберт, демократ Кэти Портер от Калифорнии, раскритиковала ее в Twitter.Беберт отреагировала на критику без сожалений."Кто сказал, что это на хранении? Они готовы к использованию", - ответила Беберт в Twitter.Беберт уже критиковали за то, что она носит огнестрельное оружие на работу в Капитолий, особенно на фоне захвата здания группой сторонников президента Дональда Трампа 6 января. Беберт получила разрешение на ношение оружия в Вашингтоне.В США ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила приобретения, ношения и хранения оружия разнятся от штата к штату.

https://ria.ru/20210211/kongressmen-1596936682.html

https://ria.ru/20210210/filtr-1596832918.html

калифорния

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, калифорния, вашингтон (город), сша, в мире