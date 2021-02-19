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Конгрессвумен появилась на виртуальных слушаниях на фоне арсенала оружия
Конгрессвумен появилась на виртуальных слушаниях на фоне арсенала оружия
Член конгресса США, республиканка от Колорадо Лорен Беберт появилась на виртуальных слушаниях в четверг на фоне арсенала огнестрельного оружия. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T00:02
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Член конгресса США, республиканка от Колорадо Лорен Беберт появилась на виртуальных слушаниях в четверг на фоне арсенала огнестрельного оружия.Организационная встреча комитета палаты представителей по природным ресурсам проходила в приложении Zoom. За спиной Беберт можно различить несколько "стволов", включая две автоматические винтовки, ружье и пистолет.Коллега Беберт, демократ Кэти Портер от Калифорнии, раскритиковала ее в Twitter.Беберт отреагировала на критику без сожалений."Кто сказал, что это на хранении? Они готовы к использованию", - ответила Беберт в Twitter.Беберт уже критиковали за то, что она носит огнестрельное оружие на работу в Капитолий, особенно на фоне захвата здания группой сторонников президента Дональда Трампа 6 января. Беберт получила разрешение на ношение оружия в Вашингтоне.В США ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила приобретения, ношения и хранения оружия разнятся от штата к штату.
https://ria.ru/20210211/kongressmen-1596936682.html
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капитолий, дональд трамп, калифорния, вашингтон (город), сша, в мире

Конгрессвумен появилась на виртуальных слушаниях на фоне арсенала оружия

00:02 19.02.2021 (обновлено: 02:36 19.02.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite/PoolВице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после оглашения результатов окончательного подсчета голосов на ноябрьских президентских выборах
Вице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после оглашения результатов окончательного подсчета голосов на ноябрьских президентских выборах - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite/Pool
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Член конгресса США, республиканка от Колорадо Лорен Беберт появилась на виртуальных слушаниях в четверг на фоне арсенала огнестрельного оружия.
Организационная встреча комитета палаты представителей по природным ресурсам проходила в приложении Zoom. За спиной Беберт можно различить несколько "стволов", включая две автоматические винтовки, ружье и пистолет.
Коллега Беберт, демократ Кэти Портер от Калифорнии, раскритиковала ее в Twitter.

"Я всегда думала, что мои грязные тарелки, которые громоздятся и собирают бактерии, - это самое опасное, что может быть на фоне Zoom", - написала Портер, и добавила хэштег #SafeStorage ("безопасное хранение").

Беберт отреагировала на критику без сожалений.
"Кто сказал, что это на хранении? Они готовы к использованию", - ответила Беберт в Twitter.
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Беберт уже критиковали за то, что она носит огнестрельное оружие на работу в Капитолий, особенно на фоне захвата здания группой сторонников президента Дональда Трампа 6 января. Беберт получила разрешение на ношение оружия в Вашингтоне.
В США ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила приобретения, ношения и хранения оружия разнятся от штата к штату.
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