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Соцответственность бизнеса в регионах обсудили на онлайн-конференции
Соцответственность бизнеса в регионах обсудили на онлайн-конференции
РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:17
2021-02-19T18:17
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 фев — ООО "Балтик Бизнес Медиа". Семнадцатого февраля 2021 года газета "Ведомости. Санкт-Петербургский выпуск" провела онлайн-конференцию "Социальная ответственность бизнеса: практики российских регионов". Эксперты обсудили актуальные темы взаимодействия бизнеса, НКО, власти в регионах присутствия, обменялись опытом в части реализации социальных программ, поговорили о трендах КСО контексте пандемии. В дискуссии приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Коми Ирина Бахтина, менеджер по устойчивому развитию "JTI Россия" Доната Королецкая, руководитель направления по КСО "ОМК" Ольга Миронова, старший советник по внешним связям и устойчивому развитию "SalymPetroleumDevelopment N.V." Алла Мишина, директор по корпоративным коммуникациям "Х5 RetailGroup" Елена Коннова, главный редактор портала и журнала "Бизнес и общество" Татьяна Бачинская, директор Центра корпоративной социальной ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ Юрий Благов, исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина Вашукова, заместитель директора "Агентства экономического развития Ленинградской области Ирина Романова. Модератором выступил первый заместитель исполнительного директора "Ассоциации Менеджеров" Вадим Ковалев.Менеджер по устойчивому развитию JTI Россия Доната Королецкая рассказала о социальных инвестициях в эпоху COVID-19:"Наша компания постаралась найти баланс между оперативным ответом на пандемию и системным подходом, которого мы всегда придерживались. Мы продолжили оказывать поддержку всем своим партнерам и сохранили долгосрочные социальные проекты, которые за годы реализации доказали свою эффективность и актуальность. Кроме того, дополнительные ресурсы компания направила на поддержку институционального развития НКО, что было очень важно в условиях резкого увеличения нагрузки на некоммерческий сектор. В частности, вместе с "Форумом Доноров" мы запустили грантовый конкурс в поддержку организаций, развивающих практики инклюзивности.Пандемия также наглядно продемонстрировала, насколько важна была та многолетняя работа, которую мы проводили в местных сообществах. В своих социальных программах мы стараемся формировать группы активных горожан, развивать долгосрочные устойчивые связи между людьми, поддерживать их инициативы, в частности по преобразованию городской среды. Мы объединяем людей, развиваем их компетенции, создаем нетворкинг. В кризис такие сообщества демонстрируют большую устойчивость и обладают большими возможностями для преодоления сложного периода"."Глобальный договор ООН призывает обращать внимание на создание живой операционной среды, которая симулирует действия по ЦУР, снижает риски, дает определенную мотивацию и четкие измерения. Для отслеживания прогресса необходимы стандартизированные методики сотрудничества на всех уровнях и конкретный бизнес эталон", – подчеркнула Марина Вашукова, исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора". Согласно статистике, около 90% компаний рассматривают КСО как ЦУР повестку. Компании готовы включаться в решение социальных проблем, считают участники конференции. Тем не менее, власти регионов рассчитывают, что компаний, готовых брать на себя социальную ответственность, должно становиться больше: "Определяя приоритеты своей социально ориентированной и экологически ориентированной политики, бизнес должен сближать позиции с местной властью, с органами государственной власти на территории субъекта федерации", – призывает Ирина Бахтина, заместитель Председателя Правительства республики Коми. "Пока мы сводим воедино те программы социального развития, с которыми выходят компании на территории на 2021 год, четких приоритетов особенно не видно". "Наша задача, как республиканского уровня власти, посмотреть на те проекты, прекрасные и замечательные, которые реализуют компании в рамках своих программ, посмотреть на те довольно прагматичные и приземленные запросы и чаяния местного населения, которое говорит о дорогах, детских садах, капремонте, и найти золотую середину", – говорит Ирина Бахтина.Запись эфира доступна на сайте. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-релизы

Соцответственность бизнеса в регионах обсудили на онлайн-конференции

18:17 19.02.2021
 
© Depositphotos / kantverУчастники конференции во время обсуждения
Участники конференции во время обсуждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / kantver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — ООО "Балтик Бизнес Медиа". Семнадцатого февраля 2021 года газета "Ведомости. Санкт-Петербургский выпуск" провела онлайн-конференцию "Социальная ответственность бизнеса: практики российских регионов".
Эксперты обсудили актуальные темы взаимодействия бизнеса, НКО, власти в регионах присутствия, обменялись опытом в части реализации социальных программ, поговорили о трендах КСО контексте пандемии.
В дискуссии приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Коми Ирина Бахтина, менеджер по устойчивому развитию "JTI Россия" Доната Королецкая, руководитель направления по КСО "ОМК" Ольга Миронова, старший советник по внешним связям и устойчивому развитию "SalymPetroleumDevelopment N.V." Алла Мишина, директор по корпоративным коммуникациям "Х5 RetailGroup" Елена Коннова, главный редактор портала и журнала "Бизнес и общество" Татьяна Бачинская, директор Центра корпоративной социальной ответственности им. ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ Юрий Благов, исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина Вашукова, заместитель директора "Агентства экономического развития Ленинградской области Ирина Романова.
Модератором выступил первый заместитель исполнительного директора "Ассоциации Менеджеров" Вадим Ковалев.
Менеджер по устойчивому развитию JTI Россия Доната Королецкая рассказала о социальных инвестициях в эпоху COVID-19:
"Наша компания постаралась найти баланс между оперативным ответом на пандемию и системным подходом, которого мы всегда придерживались. Мы продолжили оказывать поддержку всем своим партнерам и сохранили долгосрочные социальные проекты, которые за годы реализации доказали свою эффективность и актуальность. Кроме того, дополнительные ресурсы компания направила на поддержку институционального развития НКО, что было очень важно в условиях резкого увеличения нагрузки на некоммерческий сектор. В частности, вместе с "Форумом Доноров" мы запустили грантовый конкурс в поддержку организаций, развивающих практики инклюзивности.
Пандемия также наглядно продемонстрировала, насколько важна была та многолетняя работа, которую мы проводили в местных сообществах. В своих социальных программах мы стараемся формировать группы активных горожан, развивать долгосрочные устойчивые связи между людьми, поддерживать их инициативы, в частности по преобразованию городской среды. Мы объединяем людей, развиваем их компетенции, создаем нетворкинг. В кризис такие сообщества демонстрируют большую устойчивость и обладают большими возможностями для преодоления сложного периода".
"Глобальный договор ООН призывает обращать внимание на создание живой операционной среды, которая симулирует действия по ЦУР, снижает риски, дает определенную мотивацию и четкие измерения. Для отслеживания прогресса необходимы стандартизированные методики сотрудничества на всех уровнях и конкретный бизнес эталон", – подчеркнула Марина Вашукова, исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора".
Согласно статистике, около 90% компаний рассматривают КСО как ЦУР повестку. Компании готовы включаться в решение социальных проблем, считают участники конференции. Тем не менее, власти регионов рассчитывают, что компаний, готовых брать на себя социальную ответственность, должно становиться больше:
"Определяя приоритеты своей социально ориентированной и экологически ориентированной политики, бизнес должен сближать позиции с местной властью, с органами государственной власти на территории субъекта федерации", – призывает Ирина Бахтина, заместитель Председателя Правительства республики Коми.
"Пока мы сводим воедино те программы социального развития, с которыми выходят компании на территории на 2021 год, четких приоритетов особенно не видно".
"Наша задача, как республиканского уровня власти, посмотреть на те проекты, прекрасные и замечательные, которые реализуют компании в рамках своих программ, посмотреть на те довольно прагматичные и приземленные запросы и чаяния местного населения, которое говорит о дорогах, детских садах, капремонте, и найти золотую середину", – говорит Ирина Бахтина.
Запись эфира доступна на сайте.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
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