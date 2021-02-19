Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/onkologiya-1598143885.html
В Москве начал работать городской онкологический консилиум
В Москве начал работать городской онкологический консилиум
Городской онкологический консилиум по рассмотрению сложных клинических случаев начал работать в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:51
2021-02-19T11:51
онкология
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151420/56/1514205602_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_d02cb95dfd82517761775d603c1f4aba.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городской онкологический консилиум по рассмотрению сложных клинических случаев начал работать в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения."Москва продолжает совершенствовать оказание онкологической помощи пациентам. В столице начал работу городской консилиум по профилю "онкология", в который вошли ведущие врачи-онкологи города, для обсуждения сложных клинических случаев и выработки тактики лечения. Председателем городского консилиума стал главный внештатный специалист онколог Москвы Игорь Хатьков", - говорится в сообщении.Как отмечает замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, работа городского консилиума по профилю "онкология" позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной."Любой врач-онколог первичного онкологического кабинета или отделения, а также центра амбулаторной онкологической помощи в Москве может принять решение о том, чтобы вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. При этом в консилиуме принимают участие не только главные специалисты городских, но и федеральных центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей", - сказала Гаджиева.Отмечается, что в задачи городского консилиума по онкологии входит принятие решений о назначении лекарств пациентам в случаях, когда необходим нестандартный клинический подход или назначение препаратов, не предусмотренных клиническими рекомендациями или не входящих в перечень лекарственных средств для дополнительного обеспечения.В состав врачебной комиссии вошли ведущие специалисты медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы: МКНЦ имени А.С. Логинова, Московской городской онкологической больницы №62, Городской клинической онкологической больницы №1, городской больницы имени Д.Д. Плетнева, городской больницы им. С.П. Боткина, а также клиник министерства здравоохранения РФ: МНИОИ им. П.А. Герцена, Центра онкологии им. Н.Н. Блохина и Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.В пресс-службе департамента отметили, что в 2020 году в столице более чем на 40% выросли объемы онкологической помощи, благодаря внедрению нового стандарта ее оказания. На базе крупнейших городских стационаров работают шесть многопрофильных онкологических центров, где проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию, ведут диспансерное наблюдение за пациентами. За каждым центром закреплено население одного или двух округов Москвы. Таким образом, специализированная помощь на всех этапах осуществляется в структуре одной медицинской организации. Это позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.Также отмечается, что Москва стала первым регионом в России, который на 3 года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения – таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20210215/onkozabolevaniya-1597500914.html
https://ria.ru/20210210/rak-1596756601.html
https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151420/56/1514205602_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_565747483a46b35b12792084b44b18b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онкология, здоровье - общество, москва

В Москве начал работать городской онкологический консилиум

11:51 19.02.2021
 
© Фото : Департамент здравоохранения города МосквыСпециалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков с коллегами
Специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков с коллегами - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городской онкологический консилиум по рассмотрению сложных клинических случаев начал работать в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Москва продолжает совершенствовать оказание онкологической помощи пациентам. В столице начал работу городской консилиум по профилю "онкология", в который вошли ведущие врачи-онкологи города, для обсуждения сложных клинических случаев и выработки тактики лечения. Председателем городского консилиума стал главный внештатный специалист онколог Москвы Игорь Хатьков", - говорится в сообщении.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 11:44
Врач рассказал, чем отличаются онкозаболевания у детей и взрослых
Как отмечает замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, работа городского консилиума по профилю "онкология" позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной.
"Любой врач-онколог первичного онкологического кабинета или отделения, а также центра амбулаторной онкологической помощи в Москве может принять решение о том, чтобы вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. При этом в консилиуме принимают участие не только главные специалисты городских, но и федеральных центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей", - сказала Гаджиева.
Отмечается, что в задачи городского консилиума по онкологии входит принятие решений о назначении лекарств пациентам в случаях, когда необходим нестандартный клинический подход или назначение препаратов, не предусмотренных клиническими рекомендациями или не входящих в перечень лекарственных средств для дополнительного обеспечения.
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 03:13
Назван способ выявить рак толстой и прямой кишки на ранней стадии
В состав врачебной комиссии вошли ведущие специалисты медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы: МКНЦ имени А.С. Логинова, Московской городской онкологической больницы №62, Городской клинической онкологической больницы №1, городской больницы имени Д.Д. Плетнева, городской больницы им. С.П. Боткина, а также клиник министерства здравоохранения РФ: МНИОИ им. П.А. Герцена, Центра онкологии им. Н.Н. Блохина и Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.
В пресс-службе департамента отметили, что в 2020 году в столице более чем на 40% выросли объемы онкологической помощи, благодаря внедрению нового стандарта ее оказания. На базе крупнейших городских стационаров работают шесть многопрофильных онкологических центров, где проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию, ведут диспансерное наблюдение за пациентами. За каждым центром закреплено население одного или двух округов Москвы. Таким образом, специализированная помощь на всех этапах осуществляется в структуре одной медицинской организации. Это позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 03:58
Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
Также отмечается, что Москва стала первым регионом в России, который на 3 года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения – таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.
 
ОнкологияЗдоровье - ОбществоМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния