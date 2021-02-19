https://ria.ru/20210219/onkologiya-1598143885.html

В Москве начал работать городской онкологический консилиум

В Москве начал работать городской онкологический консилиум

Городской онкологический консилиум по рассмотрению сложных клинических случаев начал работать в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:51

2021-02-19T11:51

2021-02-19T11:51

онкология

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городской онкологический консилиум по рассмотрению сложных клинических случаев начал работать в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения."Москва продолжает совершенствовать оказание онкологической помощи пациентам. В столице начал работу городской консилиум по профилю "онкология", в который вошли ведущие врачи-онкологи города, для обсуждения сложных клинических случаев и выработки тактики лечения. Председателем городского консилиума стал главный внештатный специалист онколог Москвы Игорь Хатьков", - говорится в сообщении.Как отмечает замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, работа городского консилиума по профилю "онкология" позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной."Любой врач-онколог первичного онкологического кабинета или отделения, а также центра амбулаторной онкологической помощи в Москве может принять решение о том, чтобы вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. При этом в консилиуме принимают участие не только главные специалисты городских, но и федеральных центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей", - сказала Гаджиева.Отмечается, что в задачи городского консилиума по онкологии входит принятие решений о назначении лекарств пациентам в случаях, когда необходим нестандартный клинический подход или назначение препаратов, не предусмотренных клиническими рекомендациями или не входящих в перечень лекарственных средств для дополнительного обеспечения.В состав врачебной комиссии вошли ведущие специалисты медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы: МКНЦ имени А.С. Логинова, Московской городской онкологической больницы №62, Городской клинической онкологической больницы №1, городской больницы имени Д.Д. Плетнева, городской больницы им. С.П. Боткина, а также клиник министерства здравоохранения РФ: МНИОИ им. П.А. Герцена, Центра онкологии им. Н.Н. Блохина и Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.В пресс-службе департамента отметили, что в 2020 году в столице более чем на 40% выросли объемы онкологической помощи, благодаря внедрению нового стандарта ее оказания. На базе крупнейших городских стационаров работают шесть многопрофильных онкологических центров, где проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию, ведут диспансерное наблюдение за пациентами. За каждым центром закреплено население одного или двух округов Москвы. Таким образом, специализированная помощь на всех этапах осуществляется в структуре одной медицинской организации. Это позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.Также отмечается, что Москва стала первым регионом в России, который на 3 года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения – таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20210215/onkozabolevaniya-1597500914.html

https://ria.ru/20210210/rak-1596756601.html

https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, здоровье - общество, москва