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В Новосибирске грабители отобрали у мужчины пакет с крупной суммой денег
В Новосибирске грабители отобрали у мужчины пакет с крупной суммой денег
Полицейские в Новосибирске разыскивают грабителей, которые отобрали у мужчины пакет с находившейся в нем крупной суммой денег, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:15
2021-02-19T09:15
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают грабителей, которые отобрали у мужчины пакет с находившейся в нем крупной суммой денег, сообщил журналистам в пятницу представитель ГУМВД по Новосибирской области.Ранее в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором к мужчине с пакетом сзади подбегают двое грабителей, заваливают его, отбирают пакет и убегают. В комментарии говорится, что инцидент произошел 18 февраля, а в пакете находилось 15 миллионов рублей."По факту грабежа в Кировском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж организованной группой в особо крупном размере- ред.). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - сообщили в главке МВД.В полиции не смогли подтвердить данные о 15 миллионах рублей, но отметили, что в пакете действительно была "крупная сумма денег". Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.
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новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске грабители отобрали у мужчины пакет с крупной суммой денег

09:15 19.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают грабителей, которые отобрали у мужчины пакет с находившейся в нем крупной суммой денег, сообщил журналистам в пятницу представитель ГУМВД по Новосибирской области.
Ранее в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором к мужчине с пакетом сзади подбегают двое грабителей, заваливают его, отбирают пакет и убегают. В комментарии говорится, что инцидент произошел 18 февраля, а в пакете находилось 15 миллионов рублей.
"По факту грабежа в Кировском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж организованной группой в особо крупном размере- ред.). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - сообщили в главке МВД.
В полиции не смогли подтвердить данные о 15 миллионах рублей, но отметили, что в пакете действительно была "крупная сумма денег". Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.
 
НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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