https://ria.ru/20210219/obrushenie-1598185168.html
В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки
В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки
Женщина погибла под обрушившейся торговой палаткой в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:22
2021-02-19T15:22
2021-02-19T16:46
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Женщина погибла под обрушившейся торговой палаткой в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о том, что произошло обрушение временных конструкций из бруса торговой палатки на улице Родионова в Нижегородском районе, поступило в пятницу в 13.01."В результате происшествия погиб один человек – женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий происшествия были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники. Кроме того, на место выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области.Как уточнили в прокуратуре Нижегородской области, причиной обрушения стало столкновение грузового автомобиля с конструкциями палатки. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о торговой деятельности, о безопасности дорожного движения и по иным сопутствующим вопросам. В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой города будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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нижний новгород
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РИА Новости
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости.
Женщина погибла под обрушившейся торговой палаткой в Нижнем Новгороде
, сообщает региональное управление МЧС
.
Сообщение о том, что произошло обрушение временных конструкций из бруса торговой палатки на улице Родионова в Нижегородском районе, поступило в пятницу в 13.01.
"В результате происшествия погиб один человек – женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации последствий происшествия были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники. Кроме того, на место выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области.
Как уточнили в прокуратуре Нижегородской области, причиной обрушения стало столкновение грузового автомобиля с конструкциями палатки. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о торговой деятельности, о безопасности дорожного движения и по иным сопутствующим вопросам. В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой города будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.