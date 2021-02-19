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В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки
В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки
Женщина погибла под обрушившейся торговой палаткой в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:22
2021-02-19T16:46
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Женщина погибла под обрушившейся торговой палаткой в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о том, что произошло обрушение временных конструкций из бруса торговой палатки на улице Родионова в Нижегородском районе, поступило в пятницу в 13.01."В результате происшествия погиб один человек – женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий происшествия были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники. Кроме того, на место выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области.Как уточнили в прокуратуре Нижегородской области, причиной обрушения стало столкновение грузового автомобиля с конструкциями палатки. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о торговой деятельности, о безопасности дорожного движения и по иным сопутствующим вопросам. В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой города будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки

15:22 19.02.2021 (обновлено: 16:46 19.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской областиСотрудники МЧС на месте обрушения торговой палатки в Нижнем Новгороде
Сотрудники МЧС на месте обрушения торговой палатки в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Женщина погибла под обрушившейся торговой палаткой в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о том, что произошло обрушение временных конструкций из бруса торговой палатки на улице Родионова в Нижегородском районе, поступило в пятницу в 13.01.
"В результате происшествия погиб один человек – женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации последствий происшествия были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники. Кроме того, на место выезжал аварийно-спасательный отряд Нижегородской области.
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Как уточнили в прокуратуре Нижегородской области, причиной обрушения стало столкновение грузового автомобиля с конструкциями палатки. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о торговой деятельности, о безопасности дорожного движения и по иным сопутствующим вопросам. В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой города будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
 
Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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