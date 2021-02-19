Больницы и поликлиники в Москве получат новейшей оборудование
09:08 19.02.2021 (обновлено: 13:56 19.02.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПациент записывается на прием к врачу в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования в 2020-23 годах – томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое", - говорится в сообщении мэра.
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По его словам, еще в 2011-13 годах были полностью переоснащены городские больницы и поликлиники Москвы.
"Меняли абсолютно все – от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование – хирургические роботы, томографы, ангиографы – в таком объеме было закуплено впервые", - отметил он.