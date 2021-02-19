https://ria.ru/20210219/oborudovanie-1598120133.html

Больницы и поликлиники в Москве получат новейшей оборудование

Больницы и поликлиники в Москве получат новейшей оборудование

Московские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования в 2020-23 годах – томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое, сообщил мэр... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:08

2021-02-19T09:08

2021-02-19T13:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237237_0:109:3072:1836_1920x0_80_0_0_f2b3a06a3f037664a0823cd7ebabbc30.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования в 2020-23 годах – томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.По его словам, еще в 2011-13 годах были полностью переоснащены городские больницы и поликлиники Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/lekarstva-1598018756.html

https://ria.ru/20210219/sobyanin-1598119977.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, общество