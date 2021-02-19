Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210219/oborudovanie-1598120133.html
Больницы и поликлиники в Москве получат новейшей оборудование
Больницы и поликлиники в Москве получат новейшей оборудование
Московские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования в 2020-23 годах – томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое, сообщил мэр... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:08
2021-02-19T13:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237237_0:109:3072:1836_1920x0_80_0_0_f2b3a06a3f037664a0823cd7ebabbc30.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования в 2020-23 годах – томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.По его словам, еще в 2011-13 годах были полностью переоснащены городские больницы и поликлиники Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/lekarstva-1598018756.html
https://ria.ru/20210219/sobyanin-1598119977.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237237_108:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_3b8b2578a5ab9dbe1602a67bd9f6050a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, общество

Больницы и поликлиники в Москве получат новейшей оборудование

09:08 19.02.2021 (обновлено: 13:56 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПациент записывается на прием к врачу в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве
Пациент записывается на прием к врачу в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования в 2020-23 годах – томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое", - говорится в сообщении мэра.
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 14:27
Исследование: 44% россиян считают, что больницам не хватает лекарств
По его словам, еще в 2011-13 годах были полностью переоснащены городские больницы и поликлиники Москвы.
"Меняли абсолютно все – от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование – хирургические роботы, томографы, ангиографы – в таком объеме было закуплено впервые", - отметил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 09:07Распространение коронавируса
Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния