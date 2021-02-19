https://ria.ru/20210219/obligatsii-1598188126.html

Продажи бессрочных субордов ВТБ превысили 30 млрд рублей

Продажи бессрочных субордов ВТБ превысили 30 млрд рублей

Банка ВТБ (ПАО), номинированных в валюте, превысили 30 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:39

2021-02-19T15:39

2021-02-19T15:39

московская биржа

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Объем продаж бессрочных субординированных облигаций Банка ВТБ (ПАО), номинированных в валюте, превысили 30 миллиардов рублей, сообщает банк. Продажи новых субордов ВТБ среди квалифицированных инвесторов стартовали 8 февраля на Московской бирже. К приобретению предлагается 4 выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах и евро, и купонным периодом 182 дня. Размещение продлится до 24 марта текущего года. Ставка по бумагам с фиксированным доходам составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро.Порядка 97% облигаций проданы инвесторам-физлицам, при этом около 24 миллиардов рублей приходятся на клиентоd Private Banking ВТБ. По мнению старшего вице-президента, руководителя Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, результаты продаж свидетельствуют об укреплении тенденции активного вовлечения ВИП-клиентов в инвестирование с целью сохранения и приумножения капитала.

https://ria.ru/20210216/nagrada-1597715936.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, втб, новости компаний - экономика