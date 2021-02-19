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Продажи бессрочных субордов ВТБ превысили 30 млрд рублей
Продажи бессрочных субордов ВТБ превысили 30 млрд рублей
Банка ВТБ (ПАО), номинированных в валюте, превысили 30 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:39
2021-02-19T15:39
московская биржа
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Объем продаж бессрочных субординированных облигаций Банка ВТБ (ПАО), номинированных в валюте, превысили 30 миллиардов рублей, сообщает банк. Продажи новых субордов ВТБ среди квалифицированных инвесторов стартовали 8 февраля на Московской бирже. К приобретению предлагается 4 выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах и евро, и купонным периодом 182 дня. Размещение продлится до 24 марта текущего года. Ставка по бумагам с фиксированным доходам составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро.Порядка 97% облигаций проданы инвесторам-физлицам, при этом около 24 миллиардов рублей приходятся на клиентоd Private Banking ВТБ. По мнению старшего вице-президента, руководителя Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, результаты продаж свидетельствуют об укреплении тенденции активного вовлечения ВИП-клиентов в инвестирование с целью сохранения и приумножения капитала.
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московская биржа, втб, новости компаний - экономика

Продажи бессрочных субордов ВТБ превысили 30 млрд рублей

15:39 19.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Объем продаж бессрочных субординированных облигаций Банка ВТБ (ПАО), номинированных в валюте, превысили 30 миллиардов рублей, сообщает банк.
Продажи новых субордов ВТБ среди квалифицированных инвесторов стартовали 8 февраля на Московской бирже. К приобретению предлагается 4 выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах и евро, и купонным периодом 182 дня. Размещение продлится до 24 марта текущего года. Ставка по бумагам с фиксированным доходам составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро.
Порядка 97% облигаций проданы инвесторам-физлицам, при этом около 24 миллиардов рублей приходятся на клиентоd Private Banking ВТБ.
"По результатам размещения наибольший интерес инвесторов вызвали бумаги с фиксированным купоном, при этом структура спроса по долларам и евро (62%/38%) фактически отражает текущую пропорцию сбережений физических лиц в этих валютах. В то же время, спрос на облигации с переменным купоном остается стабильным благодаря инвесторам, ожидающим в перспективе изменения рыночных ставок", - отметили в банке.
По мнению старшего вице-президента, руководителя Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, результаты продаж свидетельствуют об укреплении тенденции активного вовлечения ВИП-клиентов в инвестирование с целью сохранения и приумножения капитала.
"Наш инвестиционный портфель за 2020 год увеличился более чем на 70% и сейчас превышает 1,2 триллиона рублей. Этому способствует как наша новая модель продаж, так и выпуск инструмента, способного удовлетворить даже инвестора с консервативным риск-профилем", - сказал он.
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