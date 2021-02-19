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Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:59
2021-02-19T22:59
россия
алексей данилов
прикарпатзападтранс
владимир зеленский
белоруссия
в мире
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода "Самара-Западное направление", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.Согласно сообщению офиса президента Украины Владимира Зеленского, в СНБО по итогам заседания обратили внимание на то, что по закону "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".По словам Данилова, сейчас нефтепроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.ООО "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
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россия, алексей данилов, прикарпатзападтранс, владимир зеленский, белоруссия, в мире

Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

22:59 19.02.2021
 
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкУстановка первичной переработки нефти на предприятии "Одесский НПЗ", Одесса, Украина
Установка первичной переработки нефти на предприятии Одесский НПЗ, Одесса, Украина - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода "Самара-Западное направление", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Согласно сообщению офиса президента Украины Владимира Зеленского, в СНБО по итогам заседания обратили внимание на то, что по закону "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".
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"Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках", - уточнили в офисе президента по итогам заседания СНБО.

По словам Данилова, сейчас нефтепроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.

"Действительно, это "ПрикарпатЗападтранс". Речь идет об этом нефтепродуктопроводе протяженностью 1433 километра, который, на наш взгляд, очень странным путем оказался в частных руках иностранного государства", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

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ООО "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
 
РоссияАлексей ДаниловПрикарпатзападтрансВладимир ЗеленскийБелоруссияВ мире
 
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