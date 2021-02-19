https://ria.ru/20210219/nefteprovod-1598253372.html

Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:59

2021-02-19T22:59

2021-02-19T22:59

россия

алексей данилов

прикарпатзападтранс

владимир зеленский

белоруссия

в мире

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода "Самара-Западное направление", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.Согласно сообщению офиса президента Украины Владимира Зеленского, в СНБО по итогам заседания обратили внимание на то, что по закону "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".По словам Данилова, сейчас нефтепроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.ООО "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.

https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html

https://ria.ru/20210121/energokrizis-1593874135.html

россия

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россия, алексей данилов, прикарпатзападтранс, владимир зеленский, белоруссия, в мире