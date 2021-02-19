https://ria.ru/20210219/myaso-1598198555.html

Женщина отказалась от мяса на шесть недель и удивилась изменениям

Женщина отказалась от мяса на шесть недель и удивилась изменениям

Женщина по имени Алани Варгас в статье для издания Insider рассказала, как отказ от мяса на 40 дней повлиял на ее жизнь. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:35

2021-02-19T16:35

2021-02-19T16:35

продукты

общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Женщина по имени Алани Варгас в статье для издания Insider рассказала, как отказ от мяса на 40 дней повлиял на ее жизнь.Раньше она ежедневно употребляла мясо — оно было основным продуктом питания в семье Варгас. У нее даже не было идеи стать вегетарианцам. Однако ежегодно во время поста она пыталась отказаться от чего-либо. В этот раз она решила попробовать на все 40 дней поста перестать есть мясо, и это изменило ее взгляд на питание.Изначально женщина предполагала, что будет чувствовать слабость и голод после отказа от мяса. Однако, энергичность осталась на прежнем уровне, а самочувствие даже улучшилось. Также благодаря посту женщина поняла, как сильно зависима от мяса: ей пришлось изменить свои привычки питания вне дома. Варгас также смогла улучшить свои кулинарные навыки благодаря разнообразию рецептов. Единственным неприятным моментом стало то, что покупка продуктов выходила ей дороже: ее семья продолжала употреблять мясо, а она — нет. Кроме того, несмотря на хорошее самочувствие, эти шесть недель были полны борьбы. Так, один раз она не смогла найти вегетарианской альтернативы для обеда, поэтому женщине пришлось съесть две порции чуррос.Варгас призналась, что скучала по мясу и в какой-то момент чуть не заплакала.Она отметила, что возвращение к мясу также было непростым — Варгас чувствовала себя хуже, а состояние кожи изменилось.Женщина не готова отказаться от мяса полностью, однако решила включить постные продукты в свой рацион.

https://rsport.ria.ru/20201215/limon-1589350632.html

https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продукты, общество