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https://ria.ru/20210219/moshenniki-1598118280.html
В Югре женщина отдала два миллиона рублей звонившим "из УМВД" мошенникам
В Югре женщина отдала два миллиона рублей звонившим "из УМВД" мошенникам
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа взяла кредит и перевела 2 миллиона рублей мошенникам, звонившим с номера дежурной части полиции, при этом она... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T08:47
2021-02-19T08:47
ханты-мансийский автономный округ
кондинский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа взяла кредит и перевела 2 миллиона рублей мошенникам, звонившим с номера дежурной части полиции, при этом она думала, что помогает им найти аферистов, сообщается на сайте регионального УМВД.Согласно данным ведомства, в полицию Кондинского района ХМАО поступила информация, что неизвестные обманули местную жительницу и лишили ее 2 миллионов рублей. Проверяя эти сведения, полицейские выяснили, что женщине звонил неизвестный, который представился сотрудником окружного УМВД. Он настаивал на конфиденциальности разговора.Женщина согласилась помочь, к тому же, как уточнили в УМВД, звонили ей с номера телефона дежурной части окружной полиции. Несколько дней ей неоднократно звонили лжеполицейские, диктовали, как действовать дальше, и она неукоснительно выполняла их инструкции.О том, что она стала жертвой аферистов, женщина поняла только тогда, когда "правоохранители" перестали выходить на связь, и она сама позвонила в дежурную часть окружного управления МВД. Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве, устанавливаются личности звонивших.Ранее в региональной прокуратуре, подводя итоги 2020 года, подчеркивали, что почти половину всех зарегистрированных преступлений в Югре составляют кражи и мошенничества. По данным окружного УМВД, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей округа свыше 530 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html
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ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, кондинский район, происшествия

В Югре женщина отдала два миллиона рублей звонившим "из УМВД" мошенникам

08:47 19.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа взяла кредит и перевела 2 миллиона рублей мошенникам, звонившим с номера дежурной части полиции, при этом она думала, что помогает им найти аферистов, сообщается на сайте регионального УМВД.
Согласно данным ведомства, в полицию Кондинского района ХМАО поступила информация, что неизвестные обманули местную жительницу и лишили ее 2 миллионов рублей. Проверяя эти сведения, полицейские выяснили, что женщине звонил неизвестный, который представился сотрудником окружного УМВД. Он настаивал на конфиденциальности разговора.
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"Звонивший пояснил, что в настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия, направленные на выявление и задержание мошенников, а также мероприятия по пресечению каналов утечки персональных данных из банков. При этом женщину предупредили, что это служебная информация, распространять какие-либо сведения о спецоперации нельзя", - пояснили в ведомстве.
Женщина согласилась помочь, к тому же, как уточнили в УМВД, звонили ей с номера телефона дежурной части окружной полиции. Несколько дней ей неоднократно звонили лжеполицейские, диктовали, как действовать дальше, и она неукоснительно выполняла их инструкции.
"В результате такой помощи женщина сняла со своего личного расчетного счета более 800 тысяч рублей и перевела их на QIWI-кошелек указанного ей номера. Более того, она оформила кредиты в двух банках на сумму более 1,1 миллиона рублей, оплатила по ним страховые взносы. Полученные от кредита деньги женщина также перевела на QIWI-кошелек неизвестного номера", - сообщили в полиции.
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О том, что она стала жертвой аферистов, женщина поняла только тогда, когда "правоохранители" перестали выходить на связь, и она сама позвонила в дежурную часть окружного управления МВД. Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве, устанавливаются личности звонивших.
Ранее в региональной прокуратуре, подводя итоги 2020 года, подчеркивали, что почти половину всех зарегистрированных преступлений в Югре составляют кражи и мошенничества. По данным окружного УМВД, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей округа свыше 530 миллионов рублей.
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