https://ria.ru/20210219/moshenniki-1598118280.html

В Югре женщина отдала два миллиона рублей звонившим "из УМВД" мошенникам

В Югре женщина отдала два миллиона рублей звонившим "из УМВД" мошенникам

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа взяла кредит и перевела 2 миллиона рублей мошенникам, звонившим с номера дежурной части полиции, при этом она... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:47

2021-02-19T08:47

2021-02-19T08:47

ханты-мансийский автономный округ

кондинский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа взяла кредит и перевела 2 миллиона рублей мошенникам, звонившим с номера дежурной части полиции, при этом она думала, что помогает им найти аферистов, сообщается на сайте регионального УМВД.Согласно данным ведомства, в полицию Кондинского района ХМАО поступила информация, что неизвестные обманули местную жительницу и лишили ее 2 миллионов рублей. Проверяя эти сведения, полицейские выяснили, что женщине звонил неизвестный, который представился сотрудником окружного УМВД. Он настаивал на конфиденциальности разговора.Женщина согласилась помочь, к тому же, как уточнили в УМВД, звонили ей с номера телефона дежурной части окружной полиции. Несколько дней ей неоднократно звонили лжеполицейские, диктовали, как действовать дальше, и она неукоснительно выполняла их инструкции.О том, что она стала жертвой аферистов, женщина поняла только тогда, когда "правоохранители" перестали выходить на связь, и она сама позвонила в дежурную часть окружного управления МВД. Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве, устанавливаются личности звонивших.Ранее в региональной прокуратуре, подводя итоги 2020 года, подчеркивали, что почти половину всех зарегистрированных преступлений в Югре составляют кражи и мошенничества. По данным окружного УМВД, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей округа свыше 530 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html

https://ria.ru/20201003/moshenniki-1578147662.html

https://ria.ru/20210209/moshenniki-1596664330.html

ханты-мансийский автономный округ

кондинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, кондинский район, происшествия