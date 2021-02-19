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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/moshenniki-1598117172.html
Россиян предостерегли от мошенников, эксплуатирующих тему коронавируса
Россиян предостерегли от мошенников, эксплуатирующих тему коронавируса
Случаи мошенничества через интернет, связанные с коронавирусной инфекцией, распространились и на поддельные справки о наличии антител к COVID-19, говорится в... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T08:25
2021-02-19T08:25
распространение коронавируса
россия
роскачество
технологии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Случаи мошенничества через интернет, связанные с коронавирусной инфекцией, распространились и на поддельные справки о наличии антител к COVID-19, говорится в сообщении Роскачества."Новое мошенничество, обнаруженное специалистами Центра цифровой экспертизы, касается фишинговых онлайн-магазинов, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19 и другие медицинские товары, а также попутно и электронику", - говорится в сообщении Роскачества.Страницы фейковых онлайн-магазинов предлагают приобрести тесты на антитела и выглядят как настоящие, но при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, которого невозможно вычислить из-за того, что на сайте указываются адреса и реквизиты несуществующих фирм.Эксперты советуют быть внимательными: должны насторожить скидки, сомнительное доменное имя с подменой схожих букв, предложение перейти на сайт по ссылке из электронного письма, а также большое количество похожих по содержанию положительных отзывов о магазине.
https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html
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россия, роскачество, технологии

Россиян предостерегли от мошенников, эксплуатирующих тему коронавируса

08:25 19.02.2021
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Случаи мошенничества через интернет, связанные с коронавирусной инфекцией, распространились и на поддельные справки о наличии антител к COVID-19, говорится в сообщении Роскачества.
"Новое мошенничество, обнаруженное специалистами Центра цифровой экспертизы, касается фишинговых онлайн-магазинов, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19 и другие медицинские товары, а также попутно и электронику", - говорится в сообщении Роскачества.
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Страницы фейковых онлайн-магазинов предлагают приобрести тесты на антитела и выглядят как настоящие, но при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, которого невозможно вычислить из-за того, что на сайте указываются адреса и реквизиты несуществующих фирм.
"Главный стоп-фактор – перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек. Если интернет-магазин предлагает такой вариант оплаты, лучше ничего на нем не покупать и найти другой сайт", - предупреждает Роскачество.
Эксперты советуют быть внимательными: должны насторожить скидки, сомнительное доменное имя с подменой схожих букв, предложение перейти на сайт по ссылке из электронного письма, а также большое количество похожих по содержанию положительных отзывов о магазине.
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