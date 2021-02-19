https://ria.ru/20210219/moshenniki-1598117172.html

Россиян предостерегли от мошенников, эксплуатирующих тему коронавируса

Россиян предостерегли от мошенников, эксплуатирующих тему коронавируса

Случаи мошенничества через интернет, связанные с коронавирусной инфекцией, распространились и на поддельные справки о наличии антител к COVID-19, говорится в... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:25

2021-02-19T08:25

2021-02-19T08:25

распространение коронавируса

россия

роскачество

технологии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Случаи мошенничества через интернет, связанные с коронавирусной инфекцией, распространились и на поддельные справки о наличии антител к COVID-19, говорится в сообщении Роскачества."Новое мошенничество, обнаруженное специалистами Центра цифровой экспертизы, касается фишинговых онлайн-магазинов, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19 и другие медицинские товары, а также попутно и электронику", - говорится в сообщении Роскачества.Страницы фейковых онлайн-магазинов предлагают приобрести тесты на антитела и выглядят как настоящие, но при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, которого невозможно вычислить из-за того, что на сайте указываются адреса и реквизиты несуществующих фирм.Эксперты советуют быть внимательными: должны насторожить скидки, сомнительное доменное имя с подменой схожих букв, предложение перейти на сайт по ссылке из электронного письма, а также большое количество похожих по содержанию положительных отзывов о магазине.

https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html

https://ria.ru/20210209/moshenniki-1596664330.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, технологии