https://ria.ru/20210219/mirovaya-politika-i-ekonomika-1598204361.html

Видеомост Москва - Пекин о ситуации в мировой политике и экономике

Видеомост Москва - Пекин о ситуации в мировой политике и экономике

24 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин об актуальной ситуации в мировой политике и экономике и о влиянии внешних факторов на Россию и Китай.

2021-02-19T17:04

2021-02-19T17:04

2021-02-19T17:04

анонсы

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Задать вопросУчастники в Москве:- заместитель директора, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Сергея УЯЗАЕВ;- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.Участники в Пекине:- директор Института международных отношений Нанкинского университета ЧЖУ Фэн;- руководитель Центра стратегического управления и конфликтологии Дипломатической академии КНР СУ Хао.17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег по итогам заседания Совета НАТО заявил, что новая стратегическая концепция альянса, принятие которой запланировано в текущем году, будет нацелена на сдерживание России и Китая. Менталитет "холодной войны" в мировой политике преобладает над реальными усилиями по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики и международного бизнеса: сокращение экономического роста национальных экономик, рост задолженности государств, компаний и частных лиц, снижение промышленного производства и торговых оборотов, разрыв логистических и транспортных цепочек, спад в сфере услуг и туризме.Каковы прогнозы развития мировой экономики? Насколько эффективно сработали предпринятые государствами антикризисные меры? Какие отрасли все еще нуждаются в поддержке? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Будет ли масштабная вакцинация способствовать экономическому росту? Как выйти из пандемии с минимальными издержками? С какими внешнеполитическими вызовами придется столкнуться России и Китаю в 2021 году? Какой будет постковидная реальность?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы