Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/mirovaya-politika-i-ekonomika-1598204361.html
Видеомост Москва - Пекин о ситуации в мировой политике и экономике
Видеомост Москва - Пекин о ситуации в мировой политике и экономике
24 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин об актуальной ситуации в мировой политике и экономике и о влиянии внешних факторов на Россию и Китай.
2021-02-19T17:04
2021-02-19T17:04
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1598204361.jpg?1613743473
Задать вопросУчастники в Москве:- заместитель директора, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Сергея УЯЗАЕВ;- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.Участники в Пекине:- директор Института международных отношений Нанкинского университета ЧЖУ Фэн;- руководитель Центра стратегического управления и конфликтологии Дипломатической академии КНР СУ Хао.17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег по итогам заседания Совета НАТО заявил, что новая стратегическая концепция альянса, принятие которой запланировано в текущем году, будет нацелена на сдерживание России и Китая. Менталитет "холодной войны" в мировой политике преобладает над реальными усилиями по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики и международного бизнеса: сокращение экономического роста национальных экономик, рост задолженности государств, компаний и частных лиц, снижение промышленного производства и торговых оборотов, разрыв логистических и транспортных цепочек, спад в сфере услуг и туризме.Каковы прогнозы развития мировой экономики? Насколько эффективно сработали предпринятые государствами антикризисные меры? Какие отрасли все еще нуждаются в поддержке? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Будет ли масштабная вакцинация способствовать экономическому росту? Как выйти из пандемии с минимальными издержками? С какими внешнеполитическими вызовами придется столкнуться России и Китаю в 2021 году? Какой будет постковидная реальность?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост Москва - Пекин о ситуации в мировой политике и экономике

17:04 19.02.2021
 
Читать ria.ru в
24 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин об актуальной ситуации в мировой политике и экономике и о влиянии внешних факторов на Россию и Китай.
Задать вопрос

Участники в Москве:
- заместитель директора, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Сергея УЯЗАЕВ;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.

Участники в Пекине:
- директор Института международных отношений Нанкинского университета ЧЖУ Фэн;
- руководитель Центра стратегического управления и конфликтологии Дипломатической академии КНР СУ Хао.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег по итогам заседания Совета НАТО заявил, что новая стратегическая концепция альянса, принятие которой запланировано в текущем году, будет нацелена на сдерживание России и Китая. Менталитет "холодной войны" в мировой политике преобладает над реальными усилиями по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики и международного бизнеса: сокращение экономического роста национальных экономик, рост задолженности государств, компаний и частных лиц, снижение промышленного производства и торговых оборотов, разрыв логистических и транспортных цепочек, спад в сфере услуг и туризме.
Каковы прогнозы развития мировой экономики? Насколько эффективно сработали предпринятые государствами антикризисные меры? Какие отрасли все еще нуждаются в поддержке? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Будет ли масштабная вакцинация способствовать экономическому росту? Как выйти из пандемии с минимальными издержками? С какими внешнеполитическими вызовами придется столкнуться России и Китаю в 2021 году? Какой будет постковидная реальность?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния