Видеомост Москва - Пекин о ситуации в мировой политике и экономике
24 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Пекин об актуальной ситуации в мировой политике и экономике и о влиянии внешних факторов на Россию и Китай.
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Участники в Москве:
- заместитель директора, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Сергея УЯЗАЕВ;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.
Участники в Пекине:
- директор Института международных отношений Нанкинского университета ЧЖУ Фэн;
- руководитель Центра стратегического управления и конфликтологии Дипломатической академии КНР СУ Хао.
17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег по итогам заседания Совета НАТО заявил, что новая стратегическая концепция альянса, принятие которой запланировано в текущем году, будет нацелена на сдерживание России и Китая. Менталитет "холодной войны" в мировой политике преобладает над реальными усилиями по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики и международного бизнеса: сокращение экономического роста национальных экономик, рост задолженности государств, компаний и частных лиц, снижение промышленного производства и торговых оборотов, разрыв логистических и транспортных цепочек, спад в сфере услуг и туризме.
Каковы прогнозы развития мировой экономики? Насколько эффективно сработали предпринятые государствами антикризисные меры? Какие отрасли все еще нуждаются в поддержке? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Будет ли масштабная вакцинация способствовать экономическому росту? Как выйти из пандемии с минимальными издержками? С какими внешнеполитическими вызовами придется столкнуться России и Китаю в 2021 году? Какой будет постковидная реальность?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- заместитель директора, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Сергея УЯЗАЕВ;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ.
Участники в Пекине:
- директор Института международных отношений Нанкинского университета ЧЖУ Фэн;
- руководитель Центра стратегического управления и конфликтологии Дипломатической академии КНР СУ Хао.
17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег по итогам заседания Совета НАТО заявил, что новая стратегическая концепция альянса, принятие которой запланировано в текущем году, будет нацелена на сдерживание России и Китая. Менталитет "холодной войны" в мировой политике преобладает над реальными усилиями по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Карантинные ограничительные меры имели негативные последствия для мировой экономики и международного бизнеса: сокращение экономического роста национальных экономик, рост задолженности государств, компаний и частных лиц, снижение промышленного производства и торговых оборотов, разрыв логистических и транспортных цепочек, спад в сфере услуг и туризме.
Каковы прогнозы развития мировой экономики? Насколько эффективно сработали предпринятые государствами антикризисные меры? Какие отрасли все еще нуждаются в поддержке? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Будет ли масштабная вакцинация способствовать экономическому росту? Как выйти из пандемии с минимальными издержками? С какими внешнеполитическими вызовами придется столкнуться России и Китаю в 2021 году? Какой будет постковидная реальность?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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