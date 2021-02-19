Меркель заявила о готовности работать над сохранением ядерной сделки
18:47 19.02.2021 (обновлено: 18:56 19.02.2021)
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что намерена совместно с министром иностранных дел Хайко Маасом активно работать над сохранением ядерной сделки с Ираном.
"Я как минимум буду заниматься тем, чтобы придать новый импульс переговорам. Я говорила с президентом Ирана (Хасаном) Рохауни недавно, мы должны внимательно относиться к тому, чтобы не возникало проблем из того вопроса, кто сделает первый шаг. Мы все убеждены, что если этому соглашению нужно дать новый шанс, то тогда нужно найти пути восстановить (полное) действие этого договора ", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "Большой семерки".
Она отметила, что в этом контексте необходимо согласовать последовательность шагов для полного восстановления соглашения. "Это акт дипломатического балансирования, акт усилия. Но с немецкой стороны я и министр иностранных дел будем в равной степени над этим работать", - добавила Меркель.