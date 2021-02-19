Меркель заявила о готовности работать над сохранением ядерной сделки

"Я как минимум буду заниматься тем, чтобы придать новый импульс переговорам. Я говорила с президентом Ирана (Хасаном) Рохауни недавно, мы должны внимательно относиться к тому, чтобы не возникало проблем из того вопроса, кто сделает первый шаг. Мы все убеждены, что если этому соглашению нужно дать новый шанс, то тогда нужно найти пути восстановить (полное) действие этого договора ", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "Большой семерки".