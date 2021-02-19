https://ria.ru/20210219/matkapital-1598131125.html
Правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по маткапиталу
Правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по маткапиталу
Правительство РФ на заседании одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:38
2021-02-19T10:38
2021-02-19T10:38
россия
материнский капитал
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
правительство рф
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ на заседании одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина в пятницу."Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект постановления предлагает в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", закрепить за Минтрудом России, который осуществляет государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.Кроме того, на заседании кабмин обсудил и одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию" и внес его в Государственную Думу в установленном порядке.Согласно сообщению, законопроект необходим из-за отсутствия права на использование для сдачи отчетности представителем предпринимателя индивидуального или юрлица электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя."Необходимость разработки законопроекта продиктована... отсутствием у иных лиц права на уплату за страхователей страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210215/matkapital-1597465085.html
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россия, материнский капитал, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф, общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ
на заседании одобрило проект о полномочиях Минтруда
по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина в пятницу.
"Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект постановления предлагает в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", закрепить за Минтрудом России, который осуществляет государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.
Кроме того, на заседании кабмин обсудил и одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию" и внес его в Государственную Думу в установленном порядке.
Согласно сообщению, законопроект необходим из-за отсутствия права на использование для сдачи отчетности представителем предпринимателя индивидуального или юрлица электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя.
"Необходимость разработки законопроекта продиктована... отсутствием у иных лиц права на уплату за страхователей страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", - добавляется в сообщении.