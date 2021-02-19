https://ria.ru/20210219/marsokhod-1598127867.html

Эксперт назвал марсоход НАСА очень глазастым

Эксперт назвал марсоход НАСА очень глазастым

Работа марсохода Perseverance наряду с решением научных задач будет в значительной степени посвящена популяризации изучения Марса, для этого на нем установлен... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:19

2021-02-19T10:19

2021-02-19T10:19

иван моисеев

институт космической политики

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марс

наса

ссср

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Работа марсохода Perseverance наряду с решением научных задач будет в значительной степени посвящена популяризации изучения Марса, для этого на нем установлен беспрецедентно большой блок камер, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.Он пояснил, что и предыдущий марсоход НАСА был заточен на то, чтобы дать всем желающим эффект присутствия на Красной планете. У Perseverance, по словам эксперта, на этом сделан еще больший упор – он будет отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести передачи. Кроме того, обилие камер говорит о стремлении разработчиков сделать все "визуально красиво", уверен Моисеев.Он также отметил интересную систему посадки нового американского аппарата. Станция могла следить за поверхностью и поправлять свою траекторию в случае обнаружения препятствий, например, камней. Эксперт напомнил, что СССР в свое время потерял несколько лунных станций именно из-за неточностей при посадке.При этом Моисеев считает, что сравнивать Perseverance с российско-европейской посадочной платформой и марсоходом ExoMars, которые отправятся на Красную планету в 2022 году, было бы некорректным. Среди научного сообщества существует кооперация и договоренность о том, чтобы не отправлять аппараты с идентичными научными приборами.По его словам, ExoMars больше направлен на исследования атмосферы, а также на отработку технологии посадки.

https://ria.ru/20210219/biden-1598113211.html

https://ria.ru/20210218/luna-1598057726.html

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иван моисеев, институт космической политики, земля, марс, наса, ссср