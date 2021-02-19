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Эксперт назвал марсоход НАСА очень глазастым
Эксперт назвал марсоход НАСА очень глазастым
Работа марсохода Perseverance наряду с решением научных задач будет в значительной степени посвящена популяризации изучения Марса, для этого на нем установлен... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:19
2021-02-19T10:19
иван моисеев
институт космической политики
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наса
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Работа марсохода Perseverance наряду с решением научных задач будет в значительной степени посвящена популяризации изучения Марса, для этого на нем установлен беспрецедентно большой блок камер, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.Он пояснил, что и предыдущий марсоход НАСА был заточен на то, чтобы дать всем желающим эффект присутствия на Красной планете. У Perseverance, по словам эксперта, на этом сделан еще больший упор – он будет отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести передачи. Кроме того, обилие камер говорит о стремлении разработчиков сделать все "визуально красиво", уверен Моисеев.Он также отметил интересную систему посадки нового американского аппарата. Станция могла следить за поверхностью и поправлять свою траекторию в случае обнаружения препятствий, например, камней. Эксперт напомнил, что СССР в свое время потерял несколько лунных станций именно из-за неточностей при посадке.При этом Моисеев считает, что сравнивать Perseverance с российско-европейской посадочной платформой и марсоходом ExoMars, которые отправятся на Красную планету в 2022 году, было бы некорректным. Среди научного сообщества существует кооперация и договоренность о том, чтобы не отправлять аппараты с идентичными научными приборами.По его словам, ExoMars больше направлен на исследования атмосферы, а также на отработку технологии посадки.
https://ria.ru/20210219/biden-1598113211.html
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иван моисеев, институт космической политики, земля, марс, наса, ссср

Эксперт назвал марсоход НАСА очень глазастым

10:19 19.02.2021
 
© NASA / Bill IngallsЦентр управления полетом марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене
Центр управления полетом марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© NASA / Bill Ingalls
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Работа марсохода Perseverance наряду с решением научных задач будет в значительной степени посвящена популяризации изучения Марса, для этого на нем установлен беспрецедентно большой блок камер, рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.
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"Он будет смотреть на Марсе в 23 камеры, во все глаза, как говорят. Это разные камеры с разным смещением, разным фокусным расстоянием, чтобы далеко смотреть и подробно. Очень мощная оптическая система, она сильно больше, чем у предыдущего марсохода", - сказал Моисеев.
Он пояснил, что и предыдущий марсоход НАСА был заточен на то, чтобы дать всем желающим эффект присутствия на Красной планете. У Perseverance, по словам эксперта, на этом сделан еще больший упор – он будет отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести передачи. Кроме того, обилие камер говорит о стремлении разработчиков сделать все "визуально красиво", уверен Моисеев.
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Он также отметил интересную систему посадки нового американского аппарата. Станция могла следить за поверхностью и поправлять свою траекторию в случае обнаружения препятствий, например, камней. Эксперт напомнил, что СССР в свое время потерял несколько лунных станций именно из-за неточностей при посадке.
При этом Моисеев считает, что сравнивать Perseverance с российско-европейской посадочной платформой и марсоходом ExoMars, которые отправятся на Красную планету в 2022 году, было бы некорректным. Среди научного сообщества существует кооперация и договоренность о том, чтобы не отправлять аппараты с идентичными научными приборами.
"Все аппараты направлены на изучение Марса, но поскольку существует такая международная кооперация и понимание того, кто что делает и кто что планирует, то стараются, чтобы области не пересекались, или, лучше всего, чтобы пересекались частично. Чтобы друг друга проверить, но в то же время были другие исследования", - добавил эксперт.
По его словам, ExoMars больше направлен на исследования атмосферы, а также на отработку технологии посадки.
 
Иван МоисеевИнститут космической политикиЗемляМарсНАСАСССР
 
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