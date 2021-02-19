https://ria.ru/20210219/kultura-1598149698.html
В Липецкой области откроют пятый ДК в рамках нацпроекта "Культура"
В Липецкой области откроют пятый ДК в рамках нацпроекта "Культура"
В селе Дубовое Чаплыгинского района Липецкой области откроют дом культуры, он станет пятым по счету построенным за последние два года в рамках реализации... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:36
2021-02-19T12:36
2021-02-19T12:36
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 19 фев – РИА Новости. В селе Дубовое Чаплыгинского района Липецкой области откроют дом культуры, он станет пятым по счету построенным за последние два года в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, одновременно ДК смогут посещать 200 человек.Глава региона отметил, что более тысячи жителей села Дубовое, расположенного в лесном массиве, вдалеке от райцентра Чаплыгин и других сел, уже давно нуждались в новом досуговом центре. Старый дом культуры, построенный в середине прошлого века, в последние годы находился в аварийном состоянии."Если мы говорим о развитии сел, о привлечении туда новых жителей, то необходимо заботиться о повышении качества жизни селян, и не только в социально-бытовой сфере, но и в культурной", - сказал губернатор.Строительство ДК началось в прошлом году. Под одной крышей разместятся библиотека, выездные классы районной детской школы искусств, самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты, а также зрительный зал на 200 посадочных мест, оборудованный звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов.Как говорят сами жители села, открытие нового современного дома культуры – важное событие наступившего года.Губернатор добавил, что в 2021 году новый дом культуры появится у жителей села Ратчино Добровского района.
https://ria.ru/20210218/selkhoztekhnika-1598028132.html
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 19 фев – РИА Новости.
В селе Дубовое Чаплыгинского района Липецкой области
откроют дом культуры, он станет пятым по счету построенным за последние два года в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
По его словам, одновременно ДК смогут посещать 200 человек.
Глава региона отметил, что более тысячи жителей села Дубовое, расположенного в лесном массиве, вдалеке от райцентра Чаплыгин и других сел, уже давно нуждались в новом досуговом центре. Старый дом культуры, построенный в середине прошлого века, в последние годы находился в аварийном состоянии.
"Если мы говорим о развитии сел, о привлечении туда новых жителей, то необходимо заботиться о повышении качества жизни селян, и не только в социально-бытовой сфере, но и в культурной", - сказал губернатор.
Строительство ДК началось в прошлом году. Под одной крышей разместятся библиотека, выездные классы районной детской школы искусств, самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты, а также зрительный зал на 200 посадочных мест, оборудованный звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов.
Как говорят сами жители села, открытие нового современного дома культуры – важное событие наступившего года.
"На реализацию проекта на условиях софинансирования было выделено более 27 миллионов рублей. Их них федеральных средств более 19,3 миллиона рублей, областных 7,5 миллиона рублей и муниципальных средств около 270 тысяч рублей", - сказал Артамонов.
Губернатор добавил, что в 2021 году новый дом культуры появится у жителей села Ратчино Добровского района.