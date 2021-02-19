https://ria.ru/20210219/kriptovalyuta-1598166781.html

В России создали сервис для отслеживания преступлений с криптовалютой

В России создали сервис для отслеживания преступлений с криптовалютой

Росфинмониторинг разработал цифровой сервис, который позволит отслеживать преступные транзакции в криптовалюте, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:56

2021-02-19T13:56

2021-02-19T13:56

россия

юрий чиханчин

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Росфинмониторинг разработал цифровой сервис, который позволит отслеживать преступные транзакции в криптовалюте, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин."Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте", - рассказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Чиханчин рассказал, что данный механизм называется "прозрачный блокчейн". "Это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки "спрятаться" за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара - я думаю, (этот механизм - Прим. ред.) позволит нам раскрыть все это дело", - добавил глава Росфинмониторинга.Ведомство в рамках работы над сервисом в настоящее время вырабатывает признаки и критерии, которые помогли бы выявить преступления с криптовалютой в общем потоке операций.

https://ria.ru/20210206/kriptovalyuta-1596272189.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий чиханчин, владимир путин, технологии