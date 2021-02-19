В России создали сервис для отслеживания преступлений с криптовалютой
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Росфинмониторинг разработал цифровой сервис, который позволит отслеживать преступные транзакции в криптовалюте, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
"Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте", - рассказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Чиханчин рассказал, что данный механизм называется "прозрачный блокчейн". "Это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки "спрятаться" за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара - я думаю, (этот механизм - Прим. ред.) позволит нам раскрыть все это дело", - добавил глава Росфинмониторинга.
Ведомство в рамках работы над сервисом в настоящее время вырабатывает признаки и критерии, которые помогли бы выявить преступления с криптовалютой в общем потоке операций.
"Уже есть уголовные дела. Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом. Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили", - заключил Чиханчин.