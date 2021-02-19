https://ria.ru/20210219/korruptsiya-1598170650.html

Ущерб от коррупции на Северном Кавказе составил два миллиарда рублей

Ущерб от коррупции на Северном Кавказе составил два миллиарда рублей

Ущерб от коррупционных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году составил около 2 миллиардов рублей, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:19

2021-02-19T14:19

2021-02-19T14:19

северный кавказ

николай патрушев

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году составил около 2 миллиардов рублей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Ставрополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО.В декабре генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным уголовным делам за девять месяцев 2020 года превысил 45 миллиардов рублей.Ранее Патрушев сообщал, что материальный ущерб по коррупционным преступлениям в СКФО в 2019 году превысил 2,8 миллиарда рублей, но благодаря превентивной правоохранительной работе предотвращен ущерб на сумму более 31 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210208/korruptsiya-1596558330.html

северный кавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, николай патрушев, происшествия