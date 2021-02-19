Ущерб от коррупции на Северном Кавказе составил два миллиарда рублей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году составил около 2 миллиардов рублей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Ставрополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО.
"В прошлом году в округе выявлено более 2200 коррупционных преступлений, связанных с извлечением преступных доходов и личным обогащением в ущерб национальной экономике и интересам государства. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил почти 2 миллиарда рублей. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 543 миллиона рублей", - сказал Патрушев, слова которого приведены в релизе пресс-службы аппарата СБ.
В декабре генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным уголовным делам за девять месяцев 2020 года превысил 45 миллиардов рублей.
Ранее Патрушев сообщал, что материальный ущерб по коррупционным преступлениям в СКФО в 2019 году превысил 2,8 миллиарда рублей, но благодаря превентивной правоохранительной работе предотвращен ущерб на сумму более 31 миллиарда рублей.
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