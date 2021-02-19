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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598247111.html
Лавров рассказал о политизации Западом борьбы с пандемией
Лавров рассказал о политизации Западом борьбы с пандемией
Политизированное восприятие российской вакцины от коронавируса в прошлом году было не очень хорошим сигналом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:44
2021-02-19T21:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
мишель бачелет
сергей лавров
владимир путин
оон
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Политизированное восприятие российской вакцины от коронавируса в прошлом году было не очень хорошим сигналом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги 2020 года, ставшего годом пандемией коронавируса."Никаких идеологий не осталось. Но идеалогизированное, политизированное восприятие российской вакцины было не очень хорошим сигналом. Объявление о вакцине "Спутник V" было сделано в августе 2020 года, через много месяцев после саммита "Группы двадцати" (март 2020 года), где Владимир Владимирович Путин активно выступал за сотрудничество в производстве вакцины. Еще тогда мы были готовы создавать совместные научные бригады. Западные страны, их компании, не желая помогать конкурентам, не откликнулись на это предложение. Это про объединение в сугубо медицинской сфере", - сказал министр в интервью РБК ТВ.Лавров также напомнил о призывах генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет на время пандемии приостановить все односторонние санкции в сферах, которые касаются продовольствия, поставки медикаментов, медицинского оборудования."Никакой реакции от авторов этих санкций (прежде всего США и ЕС) не последовало. Также не последовало ответа на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите "двадцатки" о создании "зеленых коридоров" на период пандемии, которые будут в максимально облегченном режиме – без налогов, пошлин, тарифов, задержек, особых таможенных досмотров – обеспечивать продвижение товаров", - отметил он.
https://ria.ru/20210219/zapad-1598234488.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, мишель бачелет, сергей лавров, владимир путин, оон, сша, в мире

Лавров рассказал о политизации Западом борьбы с пандемией

21:44 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Политизированное восприятие российской вакцины от коронавируса в прошлом году было не очень хорошим сигналом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги 2020 года, ставшего годом пандемией коронавируса.
"Никаких идеологий не осталось. Но идеалогизированное, политизированное восприятие российской вакцины было не очень хорошим сигналом. Объявление о вакцине "Спутник V" было сделано в августе 2020 года, через много месяцев после саммита "Группы двадцати" (март 2020 года), где Владимир Владимирович Путин активно выступал за сотрудничество в производстве вакцины. Еще тогда мы были готовы создавать совместные научные бригады. Западные страны, их компании, не желая помогать конкурентам, не откликнулись на это предложение. Это про объединение в сугубо медицинской сфере", - сказал министр в интервью РБК ТВ.
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Лавров также напомнил о призывах генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет на время пандемии приостановить все односторонние санкции в сферах, которые касаются продовольствия, поставки медикаментов, медицинского оборудования.
"Никакой реакции от авторов этих санкций (прежде всего США и ЕС) не последовало. Также не последовало ответа на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите "двадцатки" о создании "зеленых коридоров" на период пандемии, которые будут в максимально облегченном режиме – без налогов, пошлин, тарифов, задержек, особых таможенных досмотров – обеспечивать продвижение товаров", - отметил он.
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