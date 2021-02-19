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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598232691.html
Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что "провел собственное расследование" и пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:41
2021-02-19T23:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
исследования
воз
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что "провел собственное расследование" и пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской лаборатории."Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — сказал он в беседе с ZDF.При этом Гамбургский университет в комментарии к работе Визендангера отметил, что в исследовании не предоставляются "высоконаучные доказательства".Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в январе посетила Ухань и в частности изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19. В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой помимо прочего заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, исследования, воз, китай, ухань, в мире

Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса

19:41 19.02.2021 (обновлено: 23:24 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
Экспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что "провел собственное расследование" и пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской лаборатории.
"Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — сказал он в беседе с ZDF.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 19:17Распространение коронавируса
Мясников назвал заболевание, которое потрясет планету
При этом Гамбургский университет в комментарии к работе Визендангера отметил, что в исследовании не предоставляются "высоконаучные доказательства".
Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в январе посетила Ухань и в частности изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19. В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой помимо прочего заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИсследованияВОЗКитайУханьВ мире
 
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