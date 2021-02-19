https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598232691.html

Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что "провел собственное расследование" и пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:41

2021-02-19T19:41

2021-02-19T23:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

исследования

воз

китай

ухань

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что "провел собственное расследование" и пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской лаборатории."Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — сказал он в беседе с ZDF.При этом Гамбургский университет в комментарии к работе Визендангера отметил, что в исследовании не предоставляются "высоконаучные доказательства".Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в январе посетила Ухань и в частности изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19. В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой помимо прочего заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html

китай

ухань

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, исследования, воз, китай, ухань, в мире