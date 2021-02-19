https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598179188.html

В США выявили более 69 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 69 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за минувшие сутки увеличилось более чем на 69 тысяч, умерли еще свыше 2,5 тысячи человек,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:57

2021-02-19T14:57

2021-02-19T14:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за минувшие сутки увеличилось более чем на 69 тысяч, умерли еще свыше 2,5 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, за последние сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в США выросло на 69 230, скончались 2542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.С начала эпидемии COVID-19 в США медики зарегистрировали всего 27 896 703 случая заражения и 493 119 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире