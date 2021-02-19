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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598179188.html
В США выявили более 69 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 69 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за минувшие сутки увеличилось более чем на 69 тысяч, умерли еще свыше 2,5 тысячи человек,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:57
2021-02-19T14:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за минувшие сутки увеличилось более чем на 69 тысяч, умерли еще свыше 2,5 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, за последние сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в США выросло на 69 230, скончались 2542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.С начала эпидемии COVID-19 в США медики зарегистрировали всего 27 896 703 случая заражения и 493 119 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 69 тысяч случаев COVID-19 за сутки

14:57 19.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за минувшие сутки увеличилось более чем на 69 тысяч, умерли еще свыше 2,5 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в США выросло на 69 230, скончались 2542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
С начала эпидемии COVID-19 в США медики зарегистрировали всего 27 896 703 случая заражения и 493 119 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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