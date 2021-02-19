https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598152781.html

В Москве за сутки госпитализировали 795 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 795 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализировано 795 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:44

2021-02-19T12:44

2021-02-19T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 795 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончалось 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/vaktsina-1598151021.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, москва