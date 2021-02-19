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Распространение коронавируса
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В России за сутки выявили 13 433 новых случая COVID-19
В России за сутки выявили 13 433 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 433 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:02
2021-02-19T12:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 433 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,33 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 470 человек, выписались 18 637.Больше всего новых пациентов в Москве (1972, накануне было на 12 больше), Санкт-Петербурге (1087) и Подмосковье (687); меньше всего — в Еврейской автономной области (четыре), Туве (три) и на Чукотке (два).Днем ранее сообщалось о 13 447 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 139 031, скончались за все время пандемии 82 396 человек, поправились — 3 679 949.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 109,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 110 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 13 433 новых случая COVID-19

11:02 19.02.2021 (обновлено: 12:12 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 433 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста держится на уровне 0,33 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 470 человек, выписались 18 637.
Больше всего новых пациентов в Москве (1972, накануне было на 12 больше), Санкт-Петербурге (1087) и Подмосковье (687); меньше всего — в Еврейской автономной области (четыре), Туве (три) и на Чукотке (два).
Днем ранее сообщалось о 13 447 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 139 031, скончались за все время пандемии 82 396 человек, поправились — 3 679 949.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 109,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 110 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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