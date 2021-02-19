https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598135131.html

В России за сутки выявили 13 433 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 13 433 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 433 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:02

2021-02-19T11:02

2021-02-19T12:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 433 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,33 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 470 человек, выписались 18 637.Больше всего новых пациентов в Москве (1972, накануне было на 12 больше), Санкт-Петербурге (1087) и Подмосковье (687); меньше всего — в Еврейской автономной области (четыре), Туве (три) и на Чукотке (два).Днем ранее сообщалось о 13 447 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 139 031, скончались за все время пандемии 82 396 человек, поправились — 3 679 949.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 109,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 110 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество