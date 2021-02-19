https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598132307.html

В России проведут совещания по ситуации в регионах в условиях COVID-19

В России проведут совещания по ситуации в регионах в условиях COVID-19

Заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов провел первое в этом году заседание президиума Совета при президенте по межнациональным... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:45

2021-02-19T10:45

2021-02-19T10:46

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов провел первое в этом году заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, на котором заявил о предстоящих окружных совещаниях, посвященных анализу социального самочувствия россиян и состояния межнациональных отношений на фоне пандемии коронавируса.По данным на сайте Кремля, одним из пунктов повестки заседания было обсуждение итогов реализации государственной национальной политики в 2020 году. В начале заседания Магомедов отметил, что борьба с пандемией потребовала мобилизации сил и ресурсов госинститутов, учёных, врачей и всего общества в целом. Россия продемонстрировала своё научное и моральное лидерство на мировой арене."Сложившаяся ситуация сильно повлияла на социальное самочувствие граждан, однако ключевой показатель оценки государственной национальной политики – доля россиян, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – продемонстрировал позитивную динамику в среднем по стране... подробный анализ ситуации на местах будет проведён в ходе предстоящих окружных семинаров-совещаний с ответственными должностными лицами высших исполнительных органов региональной власти и при участии членов Совета по межнациональным отношениям", - говорится в сообщении.По словам Магомедова, приведенным на сайте, главным общественно-политическим событием прошедшего года стало голосование по поправкам в конституцию. Принятые изменения закрепили позитивные тренды современной государственной нацполитики, которая ориентирована на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение межнационального согласия, сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598121351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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