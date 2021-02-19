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https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598132307.html
В России проведут совещания по ситуации в регионах в условиях COVID-19
В России проведут совещания по ситуации в регионах в условиях COVID-19
Заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов провел первое в этом году заседание президиума Совета при президенте по межнациональным... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:45
2021-02-19T10:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
магомедсалам магомедов
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов провел первое в этом году заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, на котором заявил о предстоящих окружных совещаниях, посвященных анализу социального самочувствия россиян и состояния межнациональных отношений на фоне пандемии коронавируса.По данным на сайте Кремля, одним из пунктов повестки заседания было обсуждение итогов реализации государственной национальной политики в 2020 году. В начале заседания Магомедов отметил, что борьба с пандемией потребовала мобилизации сил и ресурсов госинститутов, учёных, врачей и всего общества в целом. Россия продемонстрировала своё научное и моральное лидерство на мировой арене."Сложившаяся ситуация сильно повлияла на социальное самочувствие граждан, однако ключевой показатель оценки государственной национальной политики – доля россиян, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – продемонстрировал позитивную динамику в среднем по стране... подробный анализ ситуации на местах будет проведён в ходе предстоящих окружных семинаров-совещаний с ответственными должностными лицами высших исполнительных органов региональной власти и при участии членов Совета по межнациональным отношениям", - говорится в сообщении.По словам Магомедова, приведенным на сайте, главным общественно-политическим событием прошедшего года стало голосование по поправкам в конституцию. Принятые изменения закрепили позитивные тренды современной государственной нацполитики, которая ориентирована на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение межнационального согласия, сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, магомедсалам магомедов, общество

В России проведут совещания по ситуации в регионах в условиях COVID-19

10:45 19.02.2021 (обновлено: 10:46 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов провел первое в этом году заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, на котором заявил о предстоящих окружных совещаниях, посвященных анализу социального самочувствия россиян и состояния межнациональных отношений на фоне пандемии коронавируса.
По данным на сайте Кремля, одним из пунктов повестки заседания было обсуждение итогов реализации государственной национальной политики в 2020 году. В начале заседания Магомедов отметил, что борьба с пандемией потребовала мобилизации сил и ресурсов госинститутов, учёных, врачей и всего общества в целом. Россия продемонстрировала своё научное и моральное лидерство на мировой арене.
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"Сложившаяся ситуация сильно повлияла на социальное самочувствие граждан, однако ключевой показатель оценки государственной национальной политики – доля россиян, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – продемонстрировал позитивную динамику в среднем по стране... подробный анализ ситуации на местах будет проведён в ходе предстоящих окружных семинаров-совещаний с ответственными должностными лицами высших исполнительных органов региональной власти и при участии членов Совета по межнациональным отношениям", - говорится в сообщении.
По словам Магомедова, приведенным на сайте, главным общественно-политическим событием прошедшего года стало голосование по поправкам в конституцию. Принятые изменения закрепили позитивные тренды современной государственной нацполитики, которая ориентирована на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение межнационального согласия, сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
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