В России проведут совещания по ситуации в регионах в условиях COVID-19
10:45 19.02.2021 (обновлено: 10:46 19.02.2021)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов провел первое в этом году заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, на котором заявил о предстоящих окружных совещаниях, посвященных анализу социального самочувствия россиян и состояния межнациональных отношений на фоне пандемии коронавируса.
По данным на сайте Кремля, одним из пунктов повестки заседания было обсуждение итогов реализации государственной национальной политики в 2020 году. В начале заседания Магомедов отметил, что борьба с пандемией потребовала мобилизации сил и ресурсов госинститутов, учёных, врачей и всего общества в целом. Россия продемонстрировала своё научное и моральное лидерство на мировой арене.
"Сложившаяся ситуация сильно повлияла на социальное самочувствие граждан, однако ключевой показатель оценки государственной национальной политики – доля россиян, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – продемонстрировал позитивную динамику в среднем по стране... подробный анализ ситуации на местах будет проведён в ходе предстоящих окружных семинаров-совещаний с ответственными должностными лицами высших исполнительных органов региональной власти и при участии членов Совета по межнациональным отношениям", - говорится в сообщении.
По словам Магомедова, приведенным на сайте, главным общественно-политическим событием прошедшего года стало голосование по поправкам в конституцию. Принятые изменения закрепили позитивные тренды современной государственной нацполитики, которая ориентирована на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение межнационального согласия, сохранение этнокультурного и языкового многообразия.