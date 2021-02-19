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В России провели более 108,3 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 108,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 108,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 374 тысячи тестов, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:20
2021-02-19T09:20
2021-02-19T09:20
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 108,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 374 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 108,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 604 357 человек", - говорится в сообщении. За сутки в России проведено 374 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество