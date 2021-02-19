https://ria.ru/20210219/kolesnikova-1598172163.html

Адвоката белорусского оппозиционера Колесниковой лишили лицензии

Адвоката белорусского оппозиционера Колесниковой лишили лицензии

Адвоката Людмилу Казак, которая представляет интересы одной из лидеров белорусской оппозиции и активистки штаба экс-претендента на пост президента республики... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:27

2021-02-19T14:27

2021-02-19T15:02

виктор бабарико

весна

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

протесты в белоруссии

мария колесникова

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МИНСК, 19 фев – РИА Новости. Адвоката Людмилу Казак, которая представляет интересы одной из лидеров белорусской оппозиции и активистки штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Марии Колесниковой, лишили лицензии на адвокатскую деятельность, заявили в штабе Бабарико.Согласно сообщению, "еще пару дней Людмиле разрешили поработать: решение о том, с какого числа прекращает действовать лицензия, будет в понедельник-вторник".Канал также опубликовал видеокомментарий Казак, в котором она заявила, что была готова к такому решению, но будет обжаловать его через суд. На это у нее есть месяц. Адвокат также рассказала, что планирует в понедельник встретиться со своей подзащитной Колесниковой, сообщить ей о сложившейся ситуации и обсудить, кто дальше будет представлять ее интересы.Ранее белорусский правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями, сообщил, что адвоката Казак могут лишить лицензии на адвокатскую деятельность из-за административного правонарушения, которое расценено как действие, дискредитирующее адвокатуру. По данным правозащитников, на 19 февраля назначено заседание созданной при министерстве юстиции квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении действия лицензии.Казак была задержана в сентябре в Минске, после чего она была оштрафована судом за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. После этого случая дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов объявила ей замечание.Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесникова обвиняется о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Срок содержания ее под стражей продлен до 8 марта.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20210212/politzaklyuchennye-1597210885.html

https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире, мария колесникова