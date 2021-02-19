Брянский блогер предстанет перед судом по делу о клевете на ветерана
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Брянска. Он обвиняется в совершении преступления ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления)... Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд", - говорится в сообщении.
"Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в результате ожесточенных боев с применением немцами нервно-паралитического газа в районе города Керчь ветеран Великой Отечественной войны попал в фашистский лагерь "Шталаг-326" с другими красноармейцами. В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям, позже осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", - информирует региональный СУСК.