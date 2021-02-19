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Брянский блогер предстанет перед судом по делу о клевете на ветерана
Брянский блогер предстанет перед судом по делу о клевете на ветерана
Житель Брянска предстанет перед судом за клевету на участника Великой Отечественной войны, которого блогер обвинил в государственной измене, сообщает СУСК по... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:37
2021-02-19T18:37
россия
александр богомаз
брянск
брянская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Житель Брянска предстанет перед судом за клевету на участника Великой Отечественной войны, которого блогер обвинил в государственной измене, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, в августе 2020 года на одном из YouTube-каналов обвиняемый, осознавая ложность сведений, заявил, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой "Абвера" во время Великой Отечественной войны.По данным местных СМИ, ветеран, которого оклеветали, является отцом губернатора Брянской области Александра Богомаза.
https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597664455.html
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россия, александр богомаз, брянск, брянская область, происшествия

Брянский блогер предстанет перед судом по делу о клевете на ветерана

18:37 19.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Житель Брянска предстанет перед судом за клевету на участника Великой Отечественной войны, которого блогер обвинил в государственной измене, сообщает СУСК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Брянска. Он обвиняется в совершении преступления ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления)... Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, в августе 2020 года на одном из YouTube-каналов обвиняемый, осознавая ложность сведений, заявил, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой "Абвера" во время Великой Отечественной войны.

"Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в результате ожесточенных боев с применением немцами нервно-паралитического газа в районе города Керчь ветеран Великой Отечественной войны попал в фашистский лагерь "Шталаг-326" с другими красноармейцами. В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям, позже осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", - информирует региональный СУСК.

По данным местных СМИ, ветеран, которого оклеветали, является отцом губернатора Брянской области Александра Богомаза.
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