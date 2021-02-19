https://ria.ru/20210219/kleveta-1598221255.html

Брянский блогер предстанет перед судом по делу о клевете на ветерана

Брянский блогер предстанет перед судом по делу о клевете на ветерана

Житель Брянска предстанет перед судом за клевету на участника Великой Отечественной войны, которого блогер обвинил в государственной измене, сообщает СУСК по... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:37

2021-02-19T18:37

2021-02-19T18:37

россия

александр богомаз

брянск

брянская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Житель Брянска предстанет перед судом за клевету на участника Великой Отечественной войны, которого блогер обвинил в государственной измене, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, в августе 2020 года на одном из YouTube-каналов обвиняемый, осознавая ложность сведений, заявил, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой "Абвера" во время Великой Отечественной войны.По данным местных СМИ, ветеран, которого оклеветали, является отцом губернатора Брянской области Александра Богомаза.

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597664455.html

https://ria.ru/20201230/kleveta-1591567903.html

россия

брянск

брянская область

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россия, александр богомаз, брянск, брянская область, происшествия