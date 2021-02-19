Жапаров отвел России особое место во внешней политике Киргизии
08:35 19.02.2021 (обновлено: 12:16 19.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
БИШКЕК, 19 фев — РИА Новости. Сотрудничеству с Россией отводится особое место во внешней политике Киргизии, написал глава республики Садыр Жапаров в своей статье "Союзнические узы" об отношениях двух стран.
"Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место", — цитирует статью Жапарова его пресс-служба.
По словам президента, "в истории взаимоотношений кыргызского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения".
"Хочу особо отметить, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется нашими национальными интересами. Они, как известно, связаны с дальнейшим укреплением государственного суверенитета Кыргызской Республики, обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия, стимулированием развития в стране духовной и гуманитарной сфер", — подчеркнул он.
По мнению лидера Киргизии, "благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион".
Он выразил уверенность, что его предстоящий визит в Россию "будет способствовать укреплению отношений между странами и развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес".
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