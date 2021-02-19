https://ria.ru/20210219/kirgiziya-1598117681.html

Жапаров отвел России особое место во внешней политике Киргизии

Жапаров отвел России особое место во внешней политике Киргизии

Сотрудничеству с Россией отводится особое место во внешней политике Киргизии, написал глава республики Садыр Жапаров в своей статье "Союзнические узы" об... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:35

2021-02-19T08:35

2021-02-19T12:16

россия

садыр жапаров

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 19 фев — РИА Новости. Сотрудничеству с Россией отводится особое место во внешней политике Киргизии, написал глава республики Садыр Жапаров в своей статье "Союзнические узы" об отношениях двух стран.По словам президента, "в истории взаимоотношений кыргызского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения"."Хочу особо отметить, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется нашими национальными интересами. Они, как известно, связаны с дальнейшим укреплением государственного суверенитета Кыргызской Республики, обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия, стимулированием развития в стране духовной и гуманитарной сфер", — подчеркнул он.По мнению лидера Киргизии, "благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион".Он выразил уверенность, что его предстоящий визит в Россию "будет способствовать укреплению отношений между странами и развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

https://ria.ru/20210209/vizit-1596610397.html

https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577796281.html

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россия, садыр жапаров, киргизия, в мире