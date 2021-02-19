https://ria.ru/20210219/kholod-1598195825.html

Почти 50 человек стали жертвами непогоды в США

Почти 50 человек стали жертвами непогоды в США

Почти 50 человек стали жертвами аномальных холодов в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:20

2021-02-19T16:20

2021-02-19T16:20

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти 50 человек стали жертвами аномальных холодов в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.Ранее сообщалось о 37 погибших в результате холодов и снежной погоды, охвативших США.По данным Washington Post, с воскресенья в стране скончались не менее 47 человек, из них 30 - в Техасе. Отмечается, что подсчеты газеты включают установленные случаи смерти от погодных условий или с подозрением на смерть по этой причине. При этом реальное число жертв "несомненно выше", пишет газета.Некоторые из них скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться, другие - от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.

https://ria.ru/20210219/morozy-1598118150.html

сша

техас

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сша, техас, в мире